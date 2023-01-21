ملفوف الدجاج بالمعدنوس...

ملفوف الدجاج من المطبخ التركي وصفة لذيذة جدا تحضر بسهولة، فهي عبارة عن ساندويتش بصدر الدجاج مع المعدنوس والطماطم والبصل.
تعرفي على طريقة تحضير ملفوف الدجاج من المطبخ التركي معنا، وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كيلوغرام صدر دجاج مقطع قطعا صغيرة
2 حبة بصل مفرومة ناعما - بندورة مفرومة
باقة معدنوس مفروم
2 ملعقة كبيرة: زبدة - زيت نباتي - عصير الليمون
½ ملعقة صغيرة شطة حارة - بابريكا - ملح - فلفل أسود - بهارات مشكلة
6 أرغفة من خبز الصاج أو خبز التورتيلا.
طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي والزبدة في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف الدجاج والملح والفلفل والبابريكا والشطة والبهارات المشكلة ونقلب ثم نحكم إغلاق الغطاء، وننتظر لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج ثم نضيف عصير الليمون ونقلب قليلا، ونترك الدجاج لمدة 3 دقائق حتى تجف جميع السوائل وتتحمر قطع الدجاج .
- نفرد خبز الصاج ونوزع فيه قطع الدجاج ونضيف الطماطم والبصل والمعدنوس ونلفها ثم نضعها في مقلاة، ونحمر الساندويش على الوجهين، أو يمكن استخدام سخان الساندويتش الكهربائي ويمكن الاستغناء عن تحمير الساندويش حسب الرغبة ثم نسكب في طبق التقديم.
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