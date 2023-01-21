ملفوف الدجاج بالمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

ملفوف الدجاج من المطبخ التركي وصفة لذيذة جدا تحضر بسهولة، فهي عبارة عن ساندويتش بصدر الدجاج مع المعدنوس والطماطم والبصل.

تعرفي على طريقة تحضير ملفوف الدجاج من المطبخ التركي معنا، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلوغرام صدر دجاج مقطع قطعا صغيرة

2 حبة بصل مفرومة ناعما - بندورة مفرومة

باقة معدنوس مفروم

2 ملعقة كبيرة: زبدة - زيت نباتي - عصير الليمون

½ ملعقة صغيرة شطة حارة - بابريكا - ملح - فلفل أسود - بهارات مشكلة

6 أرغفة من خبز الصاج أو خبز التورتيلا.