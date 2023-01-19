سمك مسكوف عراقي

القاهرة - بوابة الوسط

تأثر المطبخ العراقي كثيرا بالتقاليد والعادات الإسلامية؛ حيث إن بغداد كانت عاصمة الدولة الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى تأثّرها بالعديد من العادات المُحيطة بها في الدول الإسلامية، فنجد ذلك واضحا في أطباق الطعام السائدة في ذلك العصر.

من أشهر الأطباق التي انتشر سيطها في ذلك العصر طبق سمك مسكوف العراقي، نقدمه لكِ حسب موقع «موضوع».

المكونات

- سمكة كبيرة الحجم

- أربعة فصوص من الثوم مفرومة فرما ناعما

- ربع كوب من الخل

- ملعقة صغيرة من الكاري

- كمية من زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من الملح

الصلصة

- بصلتان كبيرتان الحجم، مفرومتان فرما ناعما

- حبتان من الطماطم، كبيرتا الحجم، مفرومتان فرما ناعما

- ضمة من أوراق البقدونس، مفرومة فرما ناعما

- أربعة فصوص من الثوم، مفرومة فرما ناعما

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

- ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم