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سمك مسكوف عراقي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 12:45 مساء
سمك مسكوف عراقي
سمك مسكوف عراقي (الإنترنت)
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تأثر المطبخ العراقي كثيرا بالتقاليد والعادات الإسلامية؛ حيث إن بغداد كانت عاصمة الدولة الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى تأثّرها بالعديد من العادات المُحيطة بها في الدول الإسلامية، فنجد ذلك واضحا في أطباق الطعام السائدة في ذلك العصر.

من أشهر الأطباق التي انتشر سيطها في ذلك العصر طبق سمك مسكوف العراقي، نقدمه لكِ حسب موقع «موضوع».

المكونات
- سمكة كبيرة الحجم
- أربعة فصوص من الثوم مفرومة فرما ناعما
- ربع كوب من الخل
- ملعقة صغيرة من الكاري
- كمية من زيت الزيتون
- ملعقة كبيرة من الملح

الصلصة
- بصلتان كبيرتان الحجم، مفرومتان فرما ناعما
- حبتان من الطماطم، كبيرتا الحجم، مفرومتان فرما ناعما
- ضمة من أوراق البقدونس، مفرومة فرما ناعما
- أربعة فصوص من الثوم، مفرومة فرما ناعما
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي
- ثلاث ملاعق كبيرة من معجون الطماطم

طريقة التحضير
يُنظف السمك من خلال إحضاره وشق بطنه طوليا حتى الوصول إلى الرأس، ومن ثم تُزال الأحشاء وتُنظف بالماء جيدا.
ينظف السمك من الخارج بإزالة القشور جيدا، ومن ثم يرش الملح على جانبيه.
تُدهن صينية مانعة للالتصاق بالزيت، ويوضع فيها السمك ثم يوزع الملح، والكاري، والثوم، والخل.
يوضع السمك وهو مفتوح في الفرن على نار متوسطة نحو ثلاثين دقيقة حتى ينضج.
لتحضير الصلصة الخاصة بالسمك، يوضع كلٌ من الثوم والبصل والبقدونس والطماطم في مقلاة، ويُضاف بعض الزيت، ومن ثمّ يُضاف معجون الطماطم وتُترك الصّلصة لمدّة خمس دقائق حتى تتسبّك.
عند وصول السمك إلى مرحلة النضج التام تُسكب صلصة الطماطم، وتُفرد على السمكة بالتساوي، ثمّ تُعاد إلى الفرن لمدة بسيطة.
يُمكن تقديم سمك المسكوف المشوي مع أرز الشعيريّة، وبعض أنواع السلطات المختلفة.

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