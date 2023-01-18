أرز بالعدس والفلفل والجزر

القاهرة - بوابة الوسط

أرز بالجزر والعدس وصفة سهلة التحضير تحضر بدقائق معدودة من مكونات متوافرة؛ حيث تشبه في مكوناتها المجدرة بالأرز ولكن مع جزر وفلفل أحمرلذيذة وشهية جدًا تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب: أرز طويل منقوع ومغسول - ماء مغلي

½ كوب عدس بني مغسول

2 حبة: جزر مبشور أو مقطع مكعبات - بصل مقطع

1 حبة: فلفل أحمر مقطع مكعبات

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة مكسرات محمصة بالزبدة

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بهارات مشكلة