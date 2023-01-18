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أرز بالعدس والفلفل والجزر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 04:15 مساء
أرز بالعدس والفلفل والجزر
طريقة سهلة وسريعة لتحضير وجبة مغذية من الأرز والعدس (الإنترنت)
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أرز بالجزر والعدس وصفة سهلة التحضير تحضر بدقائق معدودة من مكونات متوافرة؛ حيث تشبه في مكوناتها المجدرة بالأرز ولكن مع جزر وفلفل أحمرلذيذة وشهية جدًا تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب: أرز طويل منقوع ومغسول - ماء مغلي
½ كوب عدس بني مغسول
2 حبة: جزر مبشور أو مقطع مكعبات - بصل مقطع
1 حبة: فلفل أحمر مقطع مكعبات
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة مكسرات محمصة بالزبدة
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بهارات مشكلة

طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في وعاء وعلى نار متوسطة ثم نضيف البصل والجزر والفليفلة الحمراء ونقلب ونتركها على النار لمدة 7 دقائق ثم نضيف الأرز والعدس والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة ونخلط المكونات معًا ثم نضيف الماء المغلي ونحكم إغلاق الغطاء ونترك الأرز لمدة 10 دقائق.
- نفتح الغطاء ونقلب المكونات ونعود ونغلقه بإحكام ونترك الأرز والعدس لمدة 15 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج تمامًا ثم نسكب في طبق التقديم ونزين بالمكسرات.

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