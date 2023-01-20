خبيزة سورية...

الخبيزة السورية باللحم وصفة مميزة من المطبخ السوري، شهية ولذيذة جدا، فضلا عن أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة كالمعادن، خصوصا الحديد والألياف.
تعلمي طريقة تحضيرها معنا في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلوغرام خبيزة مغسولة ومفرومة
400 غرام لحمة مفرومة
2 بصلة وسط مفرومة
5 فصوص ثوم مهروس
باقة كزبرة خضراء مفرومة
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة زبدة
½ ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود
للتزيين: ليمونة مقطعة شرائح
2 ملعقة كبيرة مكسرات.
طريقة التحضير
- نضع الزيت والزبدة في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف الثوم والبصل ونقلب لمدة 5 دقائق حتى تذبل، ثم نضيف اللحم والملح والفلفل ونقلب جيدا لمدة 10 دقائق حتى تمام نضج اللحم، ثم نضيف الكزبرة الخضراء ونقلب لمدة 5 دقائق، ومن ثم نضيف الخبيزة ونقلب حتى تذبل، ثم نضيف القليل من الماء والملح والفلفل ونتركها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تتبخر المياه منها وتصبح ناضجة تماما.
- نسكب في طبق التقديم ونزين بشرائح الليمون والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.
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