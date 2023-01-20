خبيزة سورية

القاهرة - بوابة الوسط

الخبيزة السورية باللحم وصفة مميزة من المطبخ السوري، شهية ولذيذة جدا، فضلا عن أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة كالمعادن، خصوصا الحديد والألياف.

تعلمي طريقة تحضيرها معنا في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلوغرام خبيزة مغسولة ومفرومة

400 غرام لحمة مفرومة

2 بصلة وسط مفرومة

5 فصوص ثوم مهروس

باقة كزبرة خضراء مفرومة

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة زبدة

½ ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود

للتزيين: ليمونة مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة مكسرات.