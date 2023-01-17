شيبس صحية من التفاح

القاهرة - بوابة الوسط

شيبس (شرائح) صحية ومقرمشة من التفاح تعتبر من الوصفات المميزة، فهي عبارة عن رقائق التفاح المقرمشة والمحضرة بالفرن لذيذة وشهية جدا ومفيدة تغني عن الشيبس المعتاد وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

3 حبة تفاح حجم وسط

3 ملعقة كبيرة عصير الليمون

½ ملعقة صغيرة فانيليا

¼ ملعقة قرفة ناعمة