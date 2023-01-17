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شيبس صحية من التفاح

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 04:26 مساء
شيبس صحية من التفاح
شيبس صحية ومقرمشة من التفاح تعتبر من الوصفات المميزة (الإنترنت)
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شيبس (شرائح) صحية ومقرمشة من التفاح تعتبر من الوصفات المميزة، فهي عبارة عن رقائق التفاح المقرمشة والمحضرة بالفرن لذيذة وشهية جدا ومفيدة تغني عن الشيبس المعتاد وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
3 حبة تفاح حجم وسط
3 ملعقة كبيرة عصير الليمون
½ ملعقة صغيرة فانيليا
¼ ملعقة قرفة ناعمة

طريقة التحضير
- نقطع التفاح إلى شرائح دائرية الشكل بسماكة لا تزيد على 3 - 5 ميليمتر إما باستخدام قطاعة الشيبس أو بالسكين ومن ثم نوزعها في صينية مغلفة بورق الزبدة ومدهونة بالقليل من الزيت.
- نخلط عصير الليمون والقرفة والفانيليا بشكل جيد ثم ندهن شرائح التفاح بالخليط المحضرعلى الوجهين باستخدام الفرشاة ثم ندخلها إلى فرن درجة حرارته 100 درجة مئوية لمدة 60 دقيقة ثم نقلب الشرائح على الوجه الآخر وندخلها مجدداً الفرن لمدة 60 دقيقة أخرى حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة.

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