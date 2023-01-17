دجاج بالبصل المكرمل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج مع البصل المكرمل لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

8 أوراك صغيرة وزن 2 كيلو

كيلو بصل شرائح

½ كيلو فلفل شرائح

2 عدد طماطم شرائح

كوب مياه بصل

2 ملعقة كبيرة كاتشاب

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

½ كوب زيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

عدد ليمون