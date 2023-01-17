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دجاج بالبصل المكرمل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 02:32 مساء
دجاج بالبصل المكرمل
نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج مع البصل المكرمل (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج مع البصل المكرمل لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
8 أوراك صغيرة وزن 2 كيلو
كيلو بصل شرائح
½ كيلو فلفل شرائح
2 عدد طماطم شرائح
كوب مياه بصل
2 ملعقة كبيرة كاتشاب
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
½ كوب زيت
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
عدد ليمون

طريقة التحضير
- فى وعاء كبير نضع الكاتشاب مع مياه البصل والبهارات والملح والفلفل وعصير الليمون ونخلط التتبيلة جيدا ونتبل بها الأوراك
- فى طنجرة ساخنة على نار عالية نضع الزيت ثم البصل ونشوحهما ونتبلهما بنفس توابل تتبيلة الأوراك ثم نضيف الفلفل والطماطم.
- نقلبها قليلا ثم نضعها فى صينية الفرن ونضع الأوراك وباقى التتبيلة وندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

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