بقسماط البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط

بقسماط البطاطا وصفة مميزة سهلة التحضير من مكونين فقط البطاطا والنشاء ولا تحتاج إلا لدقائق معدودة في إعدادها، شهية ولذيذة جدا تقدم كـ«سناك» أو نوع من المقبلات وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بطاطا مسلوقة ومقطعة

1.5 كوب زيت نباتي للقلي

3 ملاعق كبيرة نشاء الذرة

ملعقة كبيرة سمسم

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة من: فلفل أسود - كمون ناعم - شطة حمراء