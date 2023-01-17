بقسماط البطاطا وصفة مميزة سهلة التحضير من مكونين فقط البطاطا والنشاء ولا تحتاج إلا لدقائق معدودة في إعدادها، شهية ولذيذة جدا تقدم كـ«سناك» أو نوع من المقبلات وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة بطاطا مسلوقة ومقطعة
1.5 كوب زيت نباتي للقلي
3 ملاعق كبيرة نشاء الذرة
ملعقة كبيرة سمسم
½ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة من: فلفل أسود - كمون ناعم - شطة حمراء
طريقة التحضير
- نضع البطاطا في وعاء ونهرسها بهراسة البطاطس ونضيف فوقها الملح والفلفل والكمون والشطة ونخلط جيدا، ثم نضيف النشاء ونعجن حتى نحصل على عجينة متجانسة وقابلة للتشكيل.
- نشكل العجينة على شكل أصابع متساوية في القياس والطول ونرش عليها السمسم، ثم نضع الزيت النباتي في مقلاة واسعة السطح على نار متوسطة ونقوم بقلي الأصابع المشكلة لمدة سبع دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة.
- نضعها فوق مناديل المطبخ الورقية لامتصاص الزيت الزائد ومن ثم نصف في طبق التقديم.
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