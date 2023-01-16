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خبز الجبن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 03:25 مساء
خبز الجبن
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير خبز الجبن الشيدر الشهي (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير خبز الجبن الشيدر الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كوبان ونصف دقيق
ملعقة كبيرة سكر
1/2 ملعقة ملح
ملعقة كبيرة خميرة فورية
كوب وربع جبن شيدر
كوب إلا ربع حليب
1/2 كوب زبدة
3 حبات بيض مخفوق مع عصرة ليمون

طريقة التحضير
- اخلطي كوبا ونصف من الطحين مع الخميرة والسكر، ثم أضيفي الجبن وقلبي.
- ضعي الحليب مع الزبدة في وعاء على النار حتى تذوب الزبدة، ثم أضيفي الخليط للبيض بالتدريج مع التقليب.
- أضيفي خليط البيض لخليط الدقيق وقلبي جيدا، ثم أضيفي كوب الطحين المتبقي واخلطي جيدا.
- ادهني قالب الخبز بالزبدة ثم صبي الخليط واتركيه يختمر حتى يتضاعف حجمه.
- اخبزي في فرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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