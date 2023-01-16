خبز الجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير خبز الجبن الشيدر الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوبان ونصف دقيق

ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب وربع جبن شيدر

كوب إلا ربع حليب

1/2 كوب زبدة

3 حبات بيض مخفوق مع عصرة ليمون