كرات الجبن والزعتر

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة سهلة لتقديم فطور مختلف وشهي عن طريق تحضير كرات الجبن والزعتر والسمسم وزيت الزيتون، تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

خمسة أكواب دقيق

أربعة أكواب زعتر أخضر

أربعة أكواب جبنة بيضاء

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان سكر

ملعقتان حليب

بايكنغ باودر

بيضة

نصف كوب زيت زيتون

كوب مياه دافئ.