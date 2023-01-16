نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة سهلة لتقديم فطور مختلف وشهي عن طريق تحضير كرات الجبن والزعتر والسمسم وزيت الزيتون، تعلميها معنا، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
خمسة أكواب دقيق
أربعة أكواب زعتر أخضر
أربعة أكواب جبنة بيضاء
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقتان سكر
ملعقتان حليب
بايكنغ باودر
بيضة
نصف كوب زيت زيتون
كوب مياه دافئ.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق ضعي الدقيق وأضيفي الزعتر والجبنة وقلبي جيدا ثم أضيفي الخميرة والحليب الجاف والملح والسكر والبايكنغ باودر.
- اخلطي المكونات جيدا وأضيفي البيض والزيت والماء واعجني جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة.
- اتركيها لمدة ساعتين حتى تختمر ثم قطّعي العجين إلى كرات صغيرة.
- ضعيها في وعاء الخبز واتركيها خمس دقائق لترتاح.
- ثم اخبزيها في الفرن على درجة حرارة 200.
- بعد إخراجها يمكنك تزيينها بالسمسم وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات