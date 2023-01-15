أرز بحليب جوز الهند...

تعرفي معنا على طريقة إعداد الأرز بحليب جوز الهند، وهو صنف من الأكلات الإندونيسية الشهيرة، ويحتوي على العديد من الفيتامينات.. تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
2 كوب أرز بسمتي
كوب حليب جوز هند
كوب ماء
ملعقة كبيرة ملح.
طريقة التحضير
- نغسل الأرز بالماء الجاري بشكل جيد، ثم نضعه في مصفاة حتى يجف تماما ثم نضع الأرز في في طنجرة ثم نضيف إليها الملح والحليب والماء، ونترك الأرز على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.
- نخفض النار، ونترك الأرز لمدة 12 دقيقة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
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