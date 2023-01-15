أرز بحليب جوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة إعداد الأرز بحليب جوز الهند، وهو صنف من الأكلات الإندونيسية الشهيرة، ويحتوي على العديد من الفيتامينات.. تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب أرز بسمتي

كوب حليب جوز هند

كوب ماء

ملعقة كبيرة ملح.