كعك الهيل والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

كعك الهيل والقرفة من المطبخ السويدي وصفة حلو تحضر بطريقة سهلة من مكونات متوفرة ذات طعم رائع يتناغم فيها مذاق القرفة مع الهيل تقدم مع الشاي.. تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب دقيق

كوب حليب دافئ

¾ كوب زبدة مذابة

¼ كوب سكر

2.25 ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة هيل مطحون

¼ ملعقة صغيرة ملح.

للحشوة :

3 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة قرفة بودرة

ملعقة صغيرة هيل بودرة

2.25 ملعقة كبيرة زبدة

لدهن الوجه: بيضة مخفوقة مع القليل من الفانيليا

للتزيين: 2 ملعقة كبيرة سمسم.