كعك الهيل والقرفة من المطبخ السويدي وصفة حلو تحضر بطريقة سهلة من مكونات متوفرة ذات طعم رائع يتناغم فيها مذاق القرفة مع الهيل تقدم مع الشاي.. تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 أكواب دقيق
كوب حليب دافئ
¾ كوب زبدة مذابة
¼ كوب سكر
2.25 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة هيل مطحون
¼ ملعقة صغيرة ملح.
للحشوة :
3 ملاعق كبيرة سكر
2 ملعقة صغيرة قرفة بودرة
ملعقة صغيرة هيل بودرة
2.25 ملعقة كبيرة زبدة
لدهن الوجه: بيضة مخفوقة مع القليل من الفانيليا
للتزيين: 2 ملعقة كبيرة سمسم.
طريقة التحضير
- في العجانة نضع الحليب والزبدة والخميرة نحرك ونترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى يتخمر ثم في وعاء آخر نخلط الدقيق والسكر والهيل والملح جيدا ثم نضيفهم بالتدريج مع استمرار العجن فوق الخليط السابق حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق، ومن ثم نغطيها ونتركها لمدة ساعة تترتاح.
- بعد مضي الوقت نفرد العجينة بالشوبك مع رش الدقيق حتى لا تلصق، وندهن سطح العجينة بالزبدة ونرش عليها خليط السكر والقرفة والهيل ثم نطويها من الطرفين على بعضها، ومن ثم نقطعها شرائح ثم نلف كل شريحة ونبرمها على بعضها ونصفهم في صينية على ورق زبدة ونغطيهم ونتركهم جانباً لمدة 30 دقيقة ليتضاعف الحجم بعدها ندهن الوجه بالبيضة المخفوقة ونرش السمسم ثم ندخلهم الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن ونسكب في طبق التقديم.
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