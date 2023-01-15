«ناجتس» بالسمسم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير ناجتس الدجاج الشهي بالسمسم المغذي والذي يقبل عليه الصغار والكبار.. حضِّريه في مطبخكِ كالمحترفات، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب بقسماط مطحون.

بيضة.

كوب ونصف حليب كامل الدسم.

كوب وربع زيت زيتون.

ربع كيلو صدور دجاج مخلية.

ثلاث ملاعق صغيرة صويا صوص.

2 ملعقة سمسم.

ملعقة ونصف ثوم مهروس.

دقيق.

ملعقة كبيرة مسطردة.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.