بسكويت شهي بالزبدة

القاهرة - بوابة الوسط

حضري بسكويتا شهيا ولذيذا بالزبدة في منزلك بدلا من شرائه واستمتعي بمذاقه مع الشاي في الصباح وبين الوجبات، وفي العشاء.. تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

125 غرام زبدة

33 غرام سكر

180 غرام دقيق