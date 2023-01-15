بسكويت شهي بالزبدة...

حضري بسكويتا شهيا ولذيذا بالزبدة في منزلك بدلا من شرائه واستمتعي بمذاقه مع الشاي في الصباح وبين الوجبات، وفي العشاء.. تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
125 غرام زبدة
33 غرام سكر
180 غرام دقيق
طريقة التحضير
- يخفق الزبد والسكر معًا حتى يمتزجان جيدًا.
- يضاف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على مزيج رطب.
- يوضع المزيج على سطح أملس، ويرقق حتى يصبح بسمك سنتيمتر واحد، ويقطع على شكل دوائر أو أصابع، ويوضع في صينية الخبز المدهونة سابقا.
- يرش بالسكر البودرة ويوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.
- يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية.
- يخبز في الفرن لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، أو حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون ويكون جاهزا للتقديم.
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