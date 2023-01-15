  • Alwasat News
Atwasat

بسكويت شهي بالزبدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 11:13 صباحا
بسكويت شهي بالزبدة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير بسكويت الشاي الشهي بالزبدة (الإنترنت)
alwasat radio

حضري بسكويتا شهيا ولذيذا بالزبدة في منزلك بدلا من شرائه واستمتعي بمذاقه مع الشاي في الصباح وبين الوجبات، وفي العشاء.. تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
125 غرام زبدة
33 غرام سكر
180 غرام دقيق

طريقة التحضير
- يخفق الزبد والسكر معًا حتى يمتزجان جيدًا.
- يضاف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على مزيج رطب.
- يوضع المزيج على سطح أملس، ويرقق حتى يصبح بسمك سنتيمتر واحد، ويقطع على شكل دوائر أو أصابع، ويوضع في صينية الخبز المدهونة سابقا.
- يرش بالسكر البودرة ويوضع في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.
- يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية.
- يخبز في الفرن لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، أو حتى يصبح البسكويت ذهبي اللون ويكون جاهزا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر

مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
اختفاء 10% من غابات هندوراس

اختفاء 10% من غابات هندوراس
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي
تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة
الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
صدور الدجاج بالليمون والثوم
صدور الدجاج بالليمون والثوم
صالونة الدجاج
صالونة الدجاج
السبانخ.. وجبة شتوية شهية
السبانخ.. وجبة شتوية شهية
حساء الفريك بالصلصة
حساء الفريك بالصلصة
سلمون بالليمون والثوم
سلمون بالليمون والثوم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة...
هريسة بالحليب وجوز الهند
هريسة بالحليب وجوز الهند...
العجة التونسية
العجة التونسية...
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟...
طريقة عمل الأرز المعمر
طريقة عمل الأرز المعمر...
المزيد
بسكويت شهي بالزبدة
بسكويت شهي بالزبدة...
معكرونة بالبارميزان
معكرونة بالبارميزان...
فتة سجق بدبس الرمان
فتة سجق بدبس الرمان...
سلمون بالليمون والثوم
سلمون بالليمون والثوم...
حساء الفريك بالصلصة
حساء الفريك بالصلصة...
المزيد