سلمون بالليمون والثوم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير سمك السلمون مع الليمون والزبد والثوم، وأعديه في مطبخك بسهولة واستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة، وفق «فتافيت».

المكونات

نصف كيلو سلمون فيليه.

ربع كوب زبدة مذابة.

5 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة شبت مجفف.

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملح.

فلفل أسود مطحون.