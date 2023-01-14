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سلمون بالليمون والثوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 12:52 مساء
سلمون بالليمون والثوم
حضري السلمون الشهي واستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير سمك السلمون مع الليمون والزبد والثوم، وأعديه في مطبخك بسهولة واستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة، وفق «فتافيت».

المكونات
نصف كيلو سلمون فيليه.
ربع كوب زبدة مذابة.
5 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
ملعقة كبيرة شبت مجفف.
ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
ملح.
فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ضعي القليل من الزيت في صينية قابلة للاستخدام في الفرن ثم ضعي السلمون.
- في بولة صغيرة الحجم ضعي الزبدة والليمون والشبت وبودرة الثوم والملح والفلفل وقلبي ثم تبلي السمك بالمزيج.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.

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