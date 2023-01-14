سلمون بالليمون والثوم...

تعرفي معنا على طريقة تحضير سمك السلمون مع الليمون والزبد والثوم، وأعديه في مطبخك بسهولة واستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة، وفق «فتافيت».
المكونات
نصف كيلو سلمون فيليه.
ربع كوب زبدة مذابة.
5 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
ملعقة كبيرة شبت مجفف.
ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ضعي القليل من الزيت في صينية قابلة للاستخدام في الفرن ثم ضعي السلمون.
- في بولة صغيرة الحجم ضعي الزبدة والليمون والشبت وبودرة الثوم والملح والفلفل وقلبي ثم تبلي السمك بالمزيج.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.
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