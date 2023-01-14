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حساء الفريك بالصلصة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 12:05 مساء
حساء الفريك بالصلصة
استمتعي بمذاق حساء الفريك الشهي من صنع يديكي (الإنترنت)
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الفريك من الحبوب الشهية الخفيفة والمغذية، ونقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيرها كحساء في خطوات سهلة وسريعة تعرفي عليها معنا واستمتعي بمذاقها الشهي على مائدتك، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
2 ملعقة كبيرة فريك.
2 ملعقة كبيرة زبدة.
بصلة متوسطة مفرومة ناعمة.
نصف ملعقة كبيرة شوفان.
2 كوب مرق دجاج أو لحم.
مكعب مرق دجاج.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
رشة كمون.
رشة بابريكا حلوة.
ملعقة صغيرة صلصة.

طريقة التحضير
- ينقع الفريك في ماء لمدة ساعتين على الأقل.
- في وعاء عميق تذاب الزبدة على نار متوسطة، ويضاف البصل مع التقليب لمدة دقيقتين ويصفى الفريك جيدًا، ويضاف للبصل مع التقليب لمدة دقيقة.
- يضاف الشوفان، والفلفل الأسود، والكاري، والكمون والبابريكا للبصل والفريك ويستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.
- يضاف المرق، ومكعب المرق الجاهز، والصلصة للشوفان مع التقليب، ويضاف الملح حسب الرغبة.
- تترك الشوربة على نار هادئة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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