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خبز البريوش بأسهل وصفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 12:01 مساء
خبز البريوش بأسهل وصفة
خبز البريوش (الإنترنت)
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يعود أصل خبز البريوش الفاخر إلى المطبخ الفرنسي، وهو سهل التحضير، ومثالي جدا لوجبة الإفطار وكذلك العشاء، وإليكِ هذه الوصفة حسب «شملولة».

المقادير
دقيق منخول (١/٢ كيلو)
‏حليب دافئ (٢٥٠ جرام)
سكر (٥٠ جرام)
بيض (2 حبة)
زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة (١/٤ كوب)
خميرة فورية (١ ملعقة كبيرة)
ملح (١/٢ ملعقة صغيرة)

لدهن الوجه
حليب (١ ملعقة كبيرة)
‏قهوة سريعة الذوبان (١ ملعقة صغيرة)

خطوات التحضير
احضري وعاء كبيرا ثم أضيفي الدقيق والملح والخميرة.
اخلطيهم ببعضهم جيدا.
في وعاء آخر ضعي البيض والحليب والسكر واخلطيهم جيدا حتي تمتزج المكونات.
ضيفى الخليط إلى الدقيق تدريجيا.
ثم ضعي الزبدة واعجني باليد جيدا لمدة من ٧ إلى ١٠ دقائق حتى تصبح لينة.
غطي العجين واتركيه لمدة ساعة تقريبا حتى يحمر ويتضاعف حجمه.
ضعي العجين على سطح مرشوش بالدقيق، ثم قسميه إلى أربع كرات متساوية.
افردي كل كرة إلى مستطيل ولفيها على شكل جدائل.
ضعي العجين المشكل في صينية مستطيلة مدهونة بالزبدة.


اتركيه لمدة ١٥ دقيقة.
اخلطي القهوة مع الحليب وادهني وجه العجين.
ثم ضعيه في الفرن علي درجة حرارة ٢٠٠ درجه لمدة ٤٠ دقيقة حتى يحمر الوجه.


ثم يصبح الخبز جاهزا للتقديم مع المربى أو الجبن أو الزبدة حسب الرغبة.

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