أرز بالدجاج المفروم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل أرز بالدجاج المفروم، يمكنك تقديمه مع طبق من السلطة الخضراء، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات:

كوبان أرز بسمتي

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

بصلة مفرومة

صدر دجاج كبير مفروم أو 500 غرام

ملح

ملعقة صغيرة فلفل

رشة بابريكا

4 أكواب ماء

4 جزرات مقطعة