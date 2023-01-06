تعرفي معنا إلى طريقة عمل أرز بالدجاج المفروم، يمكنك تقديمه مع طبق من السلطة الخضراء، حسب «أطيب طبخة».
المكوّنات:
كوبان أرز بسمتي
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
بصلة مفرومة
صدر دجاج كبير مفروم أو 500 غرام
ملح
ملعقة صغيرة فلفل
رشة بابريكا
4 أكواب ماء
4 جزرات مقطعة
الطريقة
في قدر على نار متوسطة، نحمي الزيت النباتي ونقلي فيه البصل حتى يذبل.
نضيف الدجاج والجزر وننكه بالملح، الفلفل والبابريكا.
نقلب المكونات حتى ينضج الدجاج ثم نضيف الأرز ونحرك.
نضيف الماء ونترك الخليط حتى يغلي.
نغطي القدر ونتركه على نار خفيفة حتى تنضج المكونات وتجف السوائل.
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