الدوارة الجزائرية بالكزبرة...

الدوّارة الجزائرية هي من أشهر الأطباق الشعبية في الجزائر؛ فهي من الأطباق التي تم توارثها من جيل إلى جيل، ولكن كلمة الدوّارة هي عبارة عن أمعاء وأحشاء الغنم أو الماعز، «الكرشة» في اللهجة الجزائرية. ونقدم لكِ طريقة عمل الدوّارة الجزائرية بالكزبرة، وفق موقع «موضوع».
المكونات
كيلوغرام من الدوارة
نصف كوب من الحمص الحب المسلوق جيدا
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
ملعقة صغيرة من الأبزار
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
ضمة من أوراق الكزبرة مفرومة فرما ناعما
خمسة فصوص من الثوم مهروسة
بصلة كبيرة الحجم مفرومة فرما ناعما
ربع كوب من الزيت
كوبان من الماء
طريقة التحضير
ننظف الدوّارة جيدا؛ حيث نضعها في الماء المغلي جدا، ويُفضل إضافة ورق الغار عند سلقها.
نخرج الدوّارة من الماء بعد غليها على النار لمدة نصف الساعة في الماء المغلي، وبعد أن تبرد ننظفها جيدا بالسكين.
نغسل الدوّارة جيدا حتى يُصبح لونها أبيض، ونقطعها جيدا إلى قطع صغيرة بمقدار عقدة الإصبع.
نحضر قدرا ونضع فيه الثوم والبصل بعد تقطيعهما، ونضيف الزيت ونضعه على النار لمدة دقيقة.
نضيف الدوّارة إلى القدر، والتوابل، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات، ونقلبها مع بعضها جيدا حتى تتبل الدوّارة جيدا بالمكونات الموجودة في الوعاء.
نُضيف كوبين من الماء على الدوارة حتى تنضج وتمتص نكهة التوابل، وبعدها نُضيف الكزبرة، ونُغطي القدر حتى تنضج.
نضيف الحمص المسلوق للخليط ونقلبه مع باقي المكونات في آخر مرحلة حتى لا ينهرس، وبعدها تكون الدوّارة جاهزة للتقديم.
في بعض الأوقات يُمكن إضافة الأرز للدوارة، وبعض الجزائريين يضيفون القرع والكوسا.
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