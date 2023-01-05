الدوارة الجزائرية بالكزبرة

القاهرة - بوابة الوسط

الدوّارة الجزائرية هي من أشهر الأطباق الشعبية في الجزائر؛ فهي من الأطباق التي تم توارثها من جيل إلى جيل، ولكن كلمة الدوّارة هي عبارة عن أمعاء وأحشاء الغنم أو الماعز، «الكرشة» في اللهجة الجزائرية. ونقدم لكِ طريقة عمل الدوّارة الجزائرية بالكزبرة، وفق موقع «موضوع».

المكونات

كيلوغرام من الدوارة

نصف كوب من الحمص الحب المسلوق جيدا

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ملعقة صغيرة من الأبزار

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

ضمة من أوراق الكزبرة مفرومة فرما ناعما

خمسة فصوص من الثوم مهروسة

بصلة كبيرة الحجم مفرومة فرما ناعما

ربع كوب من الزيت

كوبان من الماء