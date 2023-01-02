حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي إلى طريقة عمل عجينة المعجنات، مع هذه الخطوات السهلة وأعدي منها بعد ذلك وصفات معجنات سهلة وسريعة.

وللحوصل على أفضل نتيجة بعد إعدادها، قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية بالحجم الذي تريدينه ثم استخدميها لتحضير ألذ المعجنات، وفق «أطيب طبخة».

المكونات:

كوبان دقيق

نصف كوب حليب

ملعقتان كبيرتان سكر

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة خميرة

كوب ماء دافئ أو أكثر بحسب الحاجة