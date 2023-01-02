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حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 11:53 صباحا
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
عجينة المعجنات (الإنترنت)
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تعرفي إلى طريقة عمل عجينة المعجنات، مع هذه الخطوات السهلة وأعدي منها بعد ذلك وصفات معجنات سهلة وسريعة.

وللحوصل على أفضل نتيجة بعد إعدادها، قسمي العجينة إلى أجزاء متساوية بالحجم الذي تريدينه ثم استخدميها لتحضير ألذ المعجنات، وفق «أطيب طبخة».

المكونات:
كوبان دقيق
نصف كوب حليب
ملعقتان كبيرتان سكر
ربع كوب زيت
ملعقة صغيرة بايكنغ باودر
رشة ملح
ملعقة صغيرة خميرة
كوب ماء دافئ أو أكثر بحسب الحاجة

طريقة التحضير
اخلطي الحليب مع الخميرة والماء في وعاء.
أضيفي الملح، السكر والزيت وامزجي المكونات معا جيدا ثم اتركي الوعاء مغطى جانبا لعشر دقائق.
أضيفي بعدها البيكنغ باودر ثم الدقيق واعجني جيدا.
استمري بالعجن حتى تتماسك المكونات وتحصلي على عجينة لينة.
غطي العجينة وضعيها جانبا لساعتين من الوقت حتى تتخمر.
والآن حضري ألذ المعجنات بهذا العجين.

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