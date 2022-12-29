  • Alwasat News
Atwasat

العجة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 11:56 صباحا
العجة التونسية
العجة التونسية (الإنترنت)
alwasat radio

تعد العجة التونسية أو كما تُعرف بعجّة مرقاز من الأطعمة التقليدية في تونس، فالمُكونات المُستخدمة لإعدادها متوافرة، وتحضيرها سهل، سنقدم طريقة تبين كيفية تحضير العجة بالبيض التونسية، وفق «موضوع».

المكونات
أربع بيضات كبيرة الحجم
مئتان وخمسون غرامًا من المرقاز؛ والمرقاز هو عبارة عن النقانق البلدية المصنوعة من اللحم المفروم وأمعاء العجل
أربعة فصوص من الثوم
أربع ملاعق كبيرة من الزيت
ملعقة صغيرة من معجون الطماطم
ملعقة صغيرة من الهريسة الحارة
نصف ملعقة صغيرة من الكراوية
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
رشة من الملح

طريقة التحضير
نقشر فصوص الثوم، وبعد ذلك ندقها مع القليل من الملح في الهون.
نسخن الزيت في مقلاة واسعة، وبعد ذلك نضيف له معجون الطماطم بعد أن نجعله محلولًا في مقدار ربع كوب من الماء.
نضيف الهريسة الحارة، والفلفل الأسود المطحون، وحبوب الكراوية، والثوم المهروس.
نترك الصلصة تغلي على نار هادئة مدة عشر دقائق، نضيف المرقاز بعد تقطيعه إلى دوائر، ونستمر في الطهو مدة خمس عشرة دقيقة مع الاستمرار في التحريك من حين لآخر.
بعد أن ينضج المرقاز نضيف إليه البيض، وعندما يجمد نرش القليل من الملح ونقدم العجة ساخنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيليان مبابي: خسارة المونديال لن تؤثر على مسيرتي مع باريس

كيليان مبابي: خسارة المونديال لن تؤثر على مسيرتي مع باريس
أوكرانيا: إسقاط 54 من بين 69 صاروخا روسيا استهدفتنا

أوكرانيا: إسقاط 54 من بين 69 صاروخا روسيا استهدفتنا
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»

المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس

انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس
ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات

ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات
هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من القاهرة

شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من ...
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
وافل القرفة
وافل القرفة
جلاش بالجبن والبسطرمة
جلاش بالجبن والبسطرمة
خبز التورتيلا المكسيكي
خبز التورتيلا المكسيكي
طاجين خضراوات بالفرن
طاجين خضراوات بالفرن
طريقة عمل الأرز المعمر
طريقة عمل الأرز المعمر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سويسرول ملون للأعياد ورأس السنة
سويسرول ملون للأعياد ورأس السنة...
«حلوى الملك» الأبرز على مائدة عيد الميلاد بالبرتغال
«حلوى الملك» الأبرز على مائدة عيد الميلاد بالبرتغال...
ليزي كيك بالفراولة
ليزي كيك بالفراولة...
سمك قاروص حار
سمك قاروص حار...
فتة جمبري
فتة جمبري...
المزيد
العجة التونسية
العجة التونسية...
خبز الثوم بالجبن والفلفل
خبز الثوم بالجبن والفلفل...
ممبار مقرمش في خطوات بسيطة
ممبار مقرمش في خطوات بسيطة...
طريقة عمل الأرز المعمر
طريقة عمل الأرز المعمر...
طاجين خضراوات بالفرن
طاجين خضراوات بالفرن...
المزيد