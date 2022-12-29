تعد العجة التونسية أو كما تُعرف بعجّة مرقاز من الأطعمة التقليدية في تونس، فالمُكونات المُستخدمة لإعدادها متوافرة، وتحضيرها سهل، سنقدم طريقة تبين كيفية تحضير العجة بالبيض التونسية، وفق «موضوع».
المكونات
أربع بيضات كبيرة الحجم
مئتان وخمسون غرامًا من المرقاز؛ والمرقاز هو عبارة عن النقانق البلدية المصنوعة من اللحم المفروم وأمعاء العجل
أربعة فصوص من الثوم
أربع ملاعق كبيرة من الزيت
ملعقة صغيرة من معجون الطماطم
ملعقة صغيرة من الهريسة الحارة
نصف ملعقة صغيرة من الكراوية
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
رشة من الملح
طريقة التحضير
نقشر فصوص الثوم، وبعد ذلك ندقها مع القليل من الملح في الهون.
نسخن الزيت في مقلاة واسعة، وبعد ذلك نضيف له معجون الطماطم بعد أن نجعله محلولًا في مقدار ربع كوب من الماء.
نضيف الهريسة الحارة، والفلفل الأسود المطحون، وحبوب الكراوية، والثوم المهروس.
نترك الصلصة تغلي على نار هادئة مدة عشر دقائق، نضيف المرقاز بعد تقطيعه إلى دوائر، ونستمر في الطهو مدة خمس عشرة دقيقة مع الاستمرار في التحريك من حين لآخر.
بعد أن ينضج المرقاز نضيف إليه البيض، وعندما يجمد نرش القليل من الملح ونقدم العجة ساخنة.
تعليقات