العجة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد العجة التونسية أو كما تُعرف بعجّة مرقاز من الأطعمة التقليدية في تونس، فالمُكونات المُستخدمة لإعدادها متوافرة، وتحضيرها سهل، سنقدم طريقة تبين كيفية تحضير العجة بالبيض التونسية، وفق «موضوع».

المكونات

أربع بيضات كبيرة الحجم

مئتان وخمسون غرامًا من المرقاز؛ والمرقاز هو عبارة عن النقانق البلدية المصنوعة من اللحم المفروم وأمعاء العجل

أربعة فصوص من الثوم

أربع ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم

ملعقة صغيرة من الهريسة الحارة

نصف ملعقة صغيرة من الكراوية

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

رشة من الملح