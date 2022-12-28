طريقة عمل الأرز المعمر

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الأرز المعمر مع الحمام الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات:

2 عدد حمام

لتر حليب

كوب كريمة لباني

2 ملعقة كبيرة قشدة

كوب أرز

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة قرفة

3 عدد ورق لورا

3 فص حبهان

شرائح بصل وجزر وفص ثوم

حبة بصل مقطع شرائح

حبة جزر مقطع حلقات

كيس مرقة خضار

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن بلدي