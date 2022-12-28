طريقة عمل الأرز المعمر...

تعرفي معنا على طريقة تحضير الأرز المعمر مع الحمام الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات:
2 عدد حمام
لتر حليب
كوب كريمة لباني
2 ملعقة كبيرة قشدة
كوب أرز
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
رشة قرفة
3 عدد ورق لورا
3 فص حبهان
شرائح بصل وجزر وفص ثوم
حبة بصل مقطع شرائح
حبة جزر مقطع حلقات
كيس مرقة خضار
2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن بلدي
طريقة التحضير:
- في طنجرة على النار فيها ملعقة زبدة، نضيف الحمام وشرائح البصل والثوم والجزر والتوابل، ثم نضيف المياه الساخنة ونترك الحمام حتى ينضج، ثم نصفي المرقة ونرفعه من على النار.
- في طاجن ساخن نضع الزبدة أو السمن البلدي والأرز والقشدة.
نقلبهم معا جيدا ونضيف الحليب وكوب مرقة وعلى الوجه الكريمة ومكعب زبدة وتدخل على فرن ساخن لمدة 30 دقيقة ليصبح جاهزا للتقديم.
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