يمكن تناول خبز التورتيلا المكسيكي مع الكثير من الحشوات المختلفة، الحلو منها و«الحادق»، إليكم طريقة عمل خبز التورتيلا المكسيكي في المنزل بكل سهولة، حسب «شملولة».
المكونات
4 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض
1 ملعقة صغيرة ملح.
1.5 كوب كبير ماء.
ملعقتان كبيرتان من زيت.
ملعقتان صغيرتان من البيكنغ بودر
خطوات التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نخفق الدقيق والملح والبيكنغ بودر جيدا ثم يضاف الزيت ويقلب جيدا باليد.
- يضاف الماء إلى مزيج الدقيق ويعجن باليد جيدا حتى تختلط المكونات معا.
- يوضع العجين على طاولة المطبخ وهي جافة وبها القليل من الدقيق ثم تعجن جيدا باليد حتى تصبح متماسكة وناعمة.
- تقسم العجينة إلى 24 كرة، ثم تفرد كل واحدة بالنشابة حتى تصبح على شكل دائرة رقيقة.
- تسخن مقلاة على نار متوسطة، ثم توضع كل شريحة تورتيلا بها وهي ساخنة حتى تتحمر وتقلب على الوجه الآخر لتتحمر وتصبح جاهزة للاستخدام.
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