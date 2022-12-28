خبز التورتيلا المكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن تناول خبز التورتيلا المكسيكي مع الكثير من الحشوات المختلفة، الحلو منها و«الحادق»، إليكم طريقة عمل خبز التورتيلا المكسيكي في المنزل بكل سهولة، حسب «شملولة».

المكونات

4 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض

1 ملعقة صغيرة ملح.

1.5 كوب كبير ماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت.

ملعقتان صغيرتان من البيكنغ بودر