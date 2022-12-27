نقدم لك طريقة تحضير وافل القرفة الشهي لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
2 بياض بيض
ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا
2 كوب دقيق متعدد الأغراض
1/4 كوب سكر أبيض
1/2 كوب سكر بني
2 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
4 ملاعق صغيرة بيكنغ بودر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
كوب حليب
1/2 كوب زيت نباتي
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم ضعي الدقيق والسكر البني والسكر الأبيض والقرفة.
- أضيفي البيكنغ بودر والملح إلى مزيج الدقيق وقلبي الخليط جيدا.
- ضعي الحليب والزيت النباتي والفانيليا على خليط الدقيق وقلبي جيدا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.
- ضعي بياض البيض في بولة كبيرة أخرى واخفقيها جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.
- ضعي بياض البيض على مزيج الدقيق وقلبي جيدا وقومي بتسخين ماكينة صنع الوافل، ثم قومي برش القليل من الزيت بها بواسطة فرشاة.
- ضعي كمية مناسبة من مزيج الدقيق في ماكينة صنع الوافل واتركيه لمدة دقيقتين حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، وكرري العملية مع كمية العجين المتبقية حتى تنضج تماما، ويصبح الوافل جاهزا للتقديم ويمكنك تزيينه بالشوكولاتة السائلة أو الآيس كريم.
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