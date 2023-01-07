طاجين لحم بالبصل

القاهرة - بوابة الوسط

طاجين لحمة بالبصل من الأكلات المفضلة للجميع، ولا تحتاج مكونات كثيرة، ولكن يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، تعرفوا على طريقة تحضيرها وقدموها على مائدة عائلتكم وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة.

1/2 كيلو بطاطا مكعبات.

4 ملاعق كبيرة (ملعقة طعام) زيت.

3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

رشة شطة (على حسب الرغبة).

رشة بهارات.

رشة كركم.

كوب ماء.