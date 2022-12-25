سمك بالبطاطا والصلصة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير صينية السمك مع الصلصة والبطاطا لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفوائدها الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

2 كيلو سمك كبير

10 حبات متوسطة بطاطا

حبة فلفل أحمر حلو شرائح

حبة كبيرة بصل شرائح

الصلصة

1/2 كوب زيت زيتون

فصان ثوم مهروس

حبة كبيرة بصل مفروم

2 قرن فلفل أخضر مفروم

كوب كزبرة أو معدنوس مفروم

ملعقتان كبيرتان معجون الطماطم

ملعقتان كبيرتان خل

ملعقتان صغيرتان ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بزار

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

2 حبة ليمون شرائح