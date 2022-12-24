بسكويت بالشوكلاتة والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

لضيافة سريعة لصديقاتك مع فنجان القهوة الساخنة، حضري البسكويت المغطى بالشوكولاتة والمكسرات تعلمي الطريقة معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب حليب

بيضة

صوص شوكولاتة سائلة

1/4 كوب سكر أبيض

كوب دقيق

مكسرات حسب الرغبة للتزيين

1/2 كوب زبدة

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وفي بولة عميقة ومتوسطة الحجم أخفقي البيض جيدًا.

- أضيفي السكر والزبدة إلى البيض وأخفقي مرة أخرى وضعي الدقيق والحليب على مزيج السكر والزبدة تدريجيًا وقلبي باستمرار حتى تمام الاختلاط.

- قومي بدهن صينية قابلة للاستخدام في الفرن بالزيت.

- قومي بعمل كرات من العجين ثم اضغطي عليها برفق وضعي كرتين فوق بعضهما حتى يصبح مثل الساندوتش ثم ضعيها في الصينية.

- ضعي الصينية في الفرن حوالي ١٥ دقيقة أو حتى ينضج العجين ثم اتركي البسكويت حتى يبرد تمامًا.

- ضعي البسكويت في صوص الشيكولاتة ثم ضعيها على ورقة زبدة ثم ضعيها في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهزًا للتقديم.