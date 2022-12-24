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بسكويت بالشوكلاتة والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 01:46 مساء
بسكويت بالشوكلاتة والمكسرات
بسكويت بالشوكولاتة والمكسرات في خطوات سهلة وسريعة (الإنترنت)
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لضيافة سريعة لصديقاتك مع فنجان القهوة الساخنة، حضري البسكويت المغطى بالشوكولاتة والمكسرات تعلمي الطريقة معنا وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كوب حليب
بيضة
صوص شوكولاتة سائلة
1/4 كوب سكر أبيض
كوب دقيق
مكسرات حسب الرغبة للتزيين
1/2 كوب زبدة

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وفي بولة عميقة ومتوسطة الحجم أخفقي البيض جيدًا.
- أضيفي السكر والزبدة إلى البيض وأخفقي مرة أخرى وضعي الدقيق والحليب على مزيج السكر والزبدة تدريجيًا وقلبي باستمرار حتى تمام الاختلاط.
- قومي بدهن صينية قابلة للاستخدام في الفرن بالزيت.
- قومي بعمل كرات من العجين ثم اضغطي عليها برفق وضعي كرتين فوق بعضهما حتى يصبح مثل الساندوتش ثم ضعيها في الصينية.
- ضعي الصينية في الفرن حوالي ١٥ دقيقة أو حتى ينضج العجين ثم اتركي البسكويت حتى يبرد تمامًا.
- ضعي البسكويت في صوص الشيكولاتة ثم ضعيها على ورقة زبدة ثم ضعيها في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهزًا للتقديم.

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