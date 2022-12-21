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دجاج البوربون الحار من المطبخ الصيني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 04:25 مساء
دجاج البوربون الحار من المطبخ الصيني
طريقة سهلة وسريعة لتحضير البوربون الصيني الشهي (الإنترنت)
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دجاج البوربون وصفة لذيذة من المطبخ الصيني تحضر بطريقة سهلة وسريعة بمكونات متوفرة، فهي عبارة عن دجاج مع صوص مميز بنكهته تعرفي إلى طريقته معنا وأعديه بنفسك بسهولة وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
كيلوغرام دجاج مقطع
¼ كوب: سكر بني - مرقة دجاج
3 ملعقة كبيرة: زيت نباتي - صوص الصويا
2 ملعقة كبيرة: كاتشب حار - صوص هويسن المؤلف من مجموعة توابل وفول الصويا والبطاطا الحلوة
ملعقة كبيرة: نشاء الذرة - بصل أخضر مفروم حلقات للتزيين
2 فص ثوم مهروس
½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - زنجبيل مطحون

طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في وعاء وعلى نار متوسطة نضيف الثوم المهروس ونقلب لمدة 2 دقيقة ثم نضيف قطع الدجاج والملح والفلفل ونقلب جيدًا لمدة 10 دقائق حتى يتحمر الدجاج ويأخذ اللون الذهبي الفاتح نرفعه من الوعاء ونضعه جانبًا.
- نضيف إلى الوعاء الذي حمرنا فيه الدجاج مرق الدجاج وصوص الصويا وصوص هويسن والكاتشب الحار والسكر البني والنشاء والزنجبيل، نحرك المكونات معًا ونستمر في التقليب لمدة 5 دقائق ثم نضيف الدجاج المحمر ونخلط جيدًا نخفف النار ونقلب باستمرار لمدة 20 دقيقة حتى يصبح القوام ثقيلًا ويتشرب الدجاج الصوص المحضر ويصبح جاهزًا للتقديم.

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