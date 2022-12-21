دجاج البوربون الحار من المطبخ الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

دجاج البوربون وصفة لذيذة من المطبخ الصيني تحضر بطريقة سهلة وسريعة بمكونات متوفرة، فهي عبارة عن دجاج مع صوص مميز بنكهته تعرفي إلى طريقته معنا وأعديه بنفسك بسهولة وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلوغرام دجاج مقطع

¼ كوب: سكر بني - مرقة دجاج

3 ملعقة كبيرة: زيت نباتي - صوص الصويا

2 ملعقة كبيرة: كاتشب حار - صوص هويسن المؤلف من مجموعة توابل وفول الصويا والبطاطا الحلوة

ملعقة كبيرة: نشاء الذرة - بصل أخضر مفروم حلقات للتزيين

2 فص ثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - زنجبيل مطحون