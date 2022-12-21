سلطة الأفوكادو المهروسة مع الطماطم

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الأفوكادو المهروسة مع الطماطم سلطة بقوام ناعم كالزبدة مفيدة وصحية ومشبعة، نظرًا لاحتواء الأفوكادو على دهون صحية ومفيدة ومضادات الأكسدة، إضافةً لكونها لذيذة جدًا تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات أفوكادو مطحونة ناعمة

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

حبة بصل مفرومة ناعم

¼ كوب: عصير الليمون - كزبرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

¼ ملعقة صغيرة ملح