سلطة الأفوكادو المهروسة مع الطماطم سلطة بقوام ناعم كالزبدة مفيدة وصحية ومشبعة، نظرًا لاحتواء الأفوكادو على دهون صحية ومفيدة ومضادات الأكسدة، إضافةً لكونها لذيذة جدًا تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
3 حبات أفوكادو مطحونة ناعمة
2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
حبة بصل مفرومة ناعم
¼ كوب: عصير الليمون - كزبرة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس
¼ ملعقة صغيرة ملح
طريقة التحضير
- نضع الأفوكادو المهروس في وعاء ونضيف الملح والبصل والطماطم والكزبرة والثوم وعصير الليمون ونخلط جيدًا حتى تتداخل المكونات معًا، ثم نسكب في طبق التقديم وتقدم إلى جانب الأطباق الرئيسية على الغداء أو يمكن تقديمها كطبق رئيسي على العشاء.
تعليقات