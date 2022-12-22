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حساء الثوم من المطبخ الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 12:15 مساء
حساء الثوم من المطبخ الإيطالي
حساء الثوم وصفة مميزة من المطبخ الإيطالي لذيذة وشهية (الإنترنت)
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حساء الثوم وصفة مميزة من المطبخ الإيطالي لذيذة وشهية جدًا وبنفس الوقت مفيدة ومغذية تقوي مناعة الجسم، تحضر بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 حبة بطاطا متوسطة مقطعة مكعبات
حبة كبيرة مقطعة: بصل - كراث
2 رأس صغير ثوم مقطع لشرائح
6 كوب مرق دجاج أو لحم
½ كوب: زيت زيتون - كريمة الطبخ - بقدونس مفروم
4 حبات خبز توست مقطعة مكعبات
½ ملعقة صغيرة أوريغانو
¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود

طريقة التحضير
- نضع نصف كمية زيت الزيتون في وعاء وعلى نار متوسطة ثم نضيف البصل المقطع والثوم والكراث المقطع والأوريغانو ونقلب ونترك المكونات لمدة 15 دقيقة حتى تذبل المكونات ثم نضيف البطاطا المكعبات ومرق الدجاج والملح والفلفل ونقلب ونترك الخليط على النار لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج الكامل للمكونات.
- نضيف كريمة الطبخ ونحرك ثم نطحن الخليط المحضر بالخلاط الكهربائي ثم نعيد سكبها في الوعاء نفسه ونضيف البقدونس المفروم ونحرك وفي مقلاة كبيرة وعلى نار متوسطة نضع الخبز المقطع ونضيف زيت الزيتون نقلب جيدًا لمدة 7 دقائق حتى يتحمص الخبز وتصبح جاهزة للتقديم.

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