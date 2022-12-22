حساء الثوم من المطبخ الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

حساء الثوم وصفة مميزة من المطبخ الإيطالي لذيذة وشهية جدًا وبنفس الوقت مفيدة ومغذية تقوي مناعة الجسم، تحضر بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بطاطا متوسطة مقطعة مكعبات

حبة كبيرة مقطعة: بصل - كراث

2 رأس صغير ثوم مقطع لشرائح

6 كوب مرق دجاج أو لحم

½ كوب: زيت زيتون - كريمة الطبخ - بقدونس مفروم

4 حبات خبز توست مقطعة مكعبات

½ ملعقة صغيرة أوريغانو

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود