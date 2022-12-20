بودينغ الجزر بالحليب والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

بودينغ الجزر بالحليب وصفة حلى مميزة فهي عبارة عن حليب مطبوخ مع الجزر والمكسرات ذات طعم لذيذ وشهي جدًا تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن تقديمها في المناسبات تعلميها معنا وفقًا لموقع «الشهية».

المكونات

2 كوب حليب كامل الدسم

حبة جزر كبيرة مقشرة ومبشورة

2 ملعقة كبيرة: كاجو - فول سوداني محمص - زبيب

⅓ كوب سكر

ملعقة كبيرة نشاء الذرة - لوز مبشور - فستق حلبي مبشور

½ ملعقة كبيرة جيلاتين

¼ ملعقة صغيرة: هيل ناعم - ملح - ملون غذائي برتقالي