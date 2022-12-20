بودينغ الجزر بالحليب والمكسرات...

بودينغ الجزر بالحليب وصفة حلى مميزة فهي عبارة عن حليب مطبوخ مع الجزر والمكسرات ذات طعم لذيذ وشهي جدًا تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن تقديمها في المناسبات تعلميها معنا وفقًا لموقع «الشهية».
المكونات
2 كوب حليب كامل الدسم
حبة جزر كبيرة مقشرة ومبشورة
2 ملعقة كبيرة: كاجو - فول سوداني محمص - زبيب
⅓ كوب سكر
ملعقة كبيرة نشاء الذرة - لوز مبشور - فستق حلبي مبشور
½ ملعقة كبيرة جيلاتين
¼ ملعقة صغيرة: هيل ناعم - ملح - ملون غذائي برتقالي
طريقة التحضير
- نضع الجزر في وعاء على نار متوسطة ونضيف فوقه الحليب والكاجو والفول السوداني والزبيب ونحرك حتى الغليان ثم نترك الخليط يغلي لمدة 7 دقائق ومن ثم نتركه جانبًا حتى يبرد عندها نقوم بطحنه بالخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعما ومتجانسا ثم نسكبه في وعاء عميق نمرره من خلال مصفاة ناعمة للتخلص من أي تكتل.
- نضيف السكر والنشاء والجيلاتين والهيل والملح ونحرك باستمرار حتى نصل إلى الغليان عندها نترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق ليصبح الخليط ثقيلا ومتجانسا ومن ثم نضيف الملون الغذائي ونحرك ثم نسكب في طبق بايريكس بحيث تكون سماكة البودينغ المحضر بحدود سنتيمتر وندخله الثلاجة لمدة 2 ساعة حتى يبرد ويتماسك.
- نزينه بالفستق واللوز المبشور ونقطع إلى مربعات متساوية ومن ثم نسكبه في طبق التقديم.
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