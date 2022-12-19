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دجاج مشوي بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 04:15 مساء
دجاج مشوي بالبرتقال
تعلمي معنا طريقة تحضير الدجاج المشوي مع البرتقال وأعديه بسهولة (الإنترنت)
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الدجاج المشوي مع الأرز بالبرتقال وصفة لذيذة جدًا، حيث يتناغم فيها طعم مكوناتها بين الحلو والحامض والمالح سهلة التحضير من مكونات متوافرة وتعتبر وجبة متكاملة تعلميها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو غرام صدر دجاج مقطع شرائح
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
زيت نباتي
عسل
خردل
عصير الليمون
2 فص ثوم مهروس
4 ملعقة كبيرة عصير البرتقال
صوص الباربيكيو
2 ملعقة صغيرة بشر البرتقال
¼ ملعقة صغيرة ملح
فلفل أسود
بابريكا
زنجبيل
قرفة
لتحضير الأرز
2 كوب أرز طويل مغسول ومنقوع
كوب عصير البرتقال
ماء ساخن
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
½ ملعقة صغيرة ملح
هيل حب
3 ورقة غار
عود قرفة

طريقة التحضير
- نضع الدجاج في وعاء ونضيف فوقه الملح والفلفل والبابريكا والزنجبيل والقرفة ونقلب ثم نخلط في وعاء آخر الزيت والزبدة المذابة والعسل والخردل وعصير الليمون وعصير البرتقال وصوص االباربيكيو وبشر البرتقال والثوم المهروس نخلط جيدًا حتى يتجانس الخليط ثم نسكبه فوق الدجاج نقلب الدجاج مع الخليط المحضر ثم ندخله الثلاجة لمدة 60 دقيقة حتى يتشرب التتبيلة.
- نسكب الدجاج مع التتبيلة في صينية ونحكم إغلاقها بورق القصدير وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج تمامًا ثم نخرجه ونضع قطع الدجاج على الغريل لمدة 5 دقائق ثم نقلب الدجاج على الوجه الآخر لمدة 5 دقائق أخرى.
- في هذه الأثناء نقوم بتحضير الأرز حيث نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة ونضيف فوقه الأرز وورق الغار وعود القرفة والهيل والملح ونقلب جيدًا لمدة 5 دقائق ثم نضيف الماء الساخن وعصير البرتقال ونحكم إغلاق الغطاء ونترك الأرز على النار المتوسطة لمدة 10 دقائق ثم نخفض النار وننتظر مدة 10 دقائق أخرى حتى تمام نضج الأرز.
- نسكب الأرز في طبق التقديم وفوقه الدجاج المشوي ويصبح جاهزًا.

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