دجاج مشوي بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج المشوي مع الأرز بالبرتقال وصفة لذيذة جدًا، حيث يتناغم فيها طعم مكوناتها بين الحلو والحامض والمالح سهلة التحضير من مكونات متوافرة وتعتبر وجبة متكاملة تعلميها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو غرام صدر دجاج مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

زيت نباتي

عسل

خردل

عصير الليمون

2 فص ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة عصير البرتقال

صوص الباربيكيو

2 ملعقة صغيرة بشر البرتقال

¼ ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود

بابريكا

زنجبيل

قرفة

لتحضير الأرز

2 كوب أرز طويل مغسول ومنقوع

كوب عصير البرتقال

ماء ساخن

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

½ ملعقة صغيرة ملح

هيل حب

3 ورقة غار

عود قرفة