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معكرونة بالسبانخ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 02:20 مساء
معكرونة بالسبانخ
وجبة مميزة من المعكرونة والسبانخ والجبن تعلميها معنا (الإنترنت)
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معكرونة بالسبانج والجبنة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة لذيذة وشهية جدًا تعلمي طريقتها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
400 غرام معكرونة مسلوقة أي شكل حسب الرغبة
2 كوب حليب كامل الدسم
3 باقة سبانخ مغسولة ومفرومة ومسلوقة بالماء مع رشة ملح
½ باقة بقدونس مفرومة
كوب جبنة موزاريلا مبشورة
½ كوب جبنة شيدر مبشورة - جبنة بارميزان مبشورة
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة دقيق
¼ ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود - بودرة ثوم

طريقة التحضير
- نضع الحليب في الخلاط الكهربائي ونضيف فوقه السبانخ المسلوقة ونطحن حتى تصبح المكونات ناعمة ثم نضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة ونضيف الطحين نحرك لمدة دقيقة ثم نضيف خليط الحليب والسبانخ والبقدونس والملح والفلفل والثوم البودرة ونقلب جيدًا حتى الغليان ومن ثم نترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق أخرى بعد الغليان حتى يسخن القوام.
- نضيف جبنة الشيدر والموزاريلا والبارميزان ونقلب لمدة 3 دقائق وأخيرًا نضيف المعكرونة ونتركها على النار لمدة دقيقة ثم نسكب في طبق التقديم.

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