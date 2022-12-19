معكرونة بالسبانخ

القاهرة - بوابة الوسط

معكرونة بالسبانج والجبنة وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة لذيذة وشهية جدًا تعلمي طريقتها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

400 غرام معكرونة مسلوقة أي شكل حسب الرغبة

2 كوب حليب كامل الدسم

3 باقة سبانخ مغسولة ومفرومة ومسلوقة بالماء مع رشة ملح

½ باقة بقدونس مفرومة

كوب جبنة موزاريلا مبشورة

½ كوب جبنة شيدر مبشورة - جبنة بارميزان مبشورة

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة دقيق

¼ ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود - بودرة ثوم