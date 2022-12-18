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بسكويت البرتقال من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 11:44 صباحا
بسكويت البرتقال من المطبخ التركي
بسكويت البرتقال التركي وصفة مميزة تحضر من دون زبدة تعلميها معنا (الإنترنت)
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بسكويت البرتقال التركي وصفة مميزة تحضر من دون زبدة من مكونات متوفرة وبسيطة واقتصادية وبطريقة سهلة وسريعة، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ جدًا تعلميها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
5 كوب دقيق
1.5 كوب سكر بودرة
كوب زيت نباتي
½ كوب عصير برتقال - لبن زبادي
2 بيضة
بشرحبة برتقال
2 ملعقة كبيرة حليب باودر
ملعقة كبيرة بيكينغ باودر
ملعقة صغيرة فانيليا
½ ملعقة صغيرة بيكينغ صودا
للوجه : صفار بيضة واحدة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير
- نضع المكونات السائلة في وعاء كبير والتي هي البيض وعصير البرتقال والزيت وحليب الزبادي والفانيليا ونخلط جياً ثم نضيف السكر الباودر ونخلط ثم نضيف الدقيق والبيكينغ باودر والبيكينغ صودا وحليب الباودر وبشر البرتقال ونخلط جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل.
- نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات متساوية في الحجم ونصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة ثم في وعاء صغير نقوم بخلط صفار بيضة مع ملعقة صغيرة من الفانيليا وباستخدام فرشاة نقوم بدهن وجه الكرات به ومن ثم باستخدام سباتيولا نقوم بتشكيل خطوط على وجه الكرات ومن ثم نرش عليها السكر.
- ندخل الصينية إلى فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية لمدة 18 دقيقة حتى ينضج البسكويت ويأخذ اللون الذهبي نتركه جانبًا حتى يبرد قليلاً ومن ثم نسكب في طبق التقديم.
 

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