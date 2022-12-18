بسكويت البرتقال من المطبخ التركي

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت البرتقال التركي وصفة مميزة تحضر من دون زبدة من مكونات متوفرة وبسيطة واقتصادية وبطريقة سهلة وسريعة، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ جدًا تعلميها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

5 كوب دقيق

1.5 كوب سكر بودرة

كوب زيت نباتي

½ كوب عصير برتقال - لبن زبادي

2 بيضة

بشرحبة برتقال

2 ملعقة كبيرة حليب باودر

ملعقة كبيرة بيكينغ باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

½ ملعقة صغيرة بيكينغ صودا

للوجه : صفار بيضة واحدة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا