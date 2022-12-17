بسبوسة بالنوتيلا وجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضير حلوى البسبوسة الشهية بحشوة الشوكولاتة النوتيلا وجوز الهند لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفق «المطبخ العربي».

المكونات

كوبان سميد خشن

كوب جوز هند

كوبان حليب زبادي

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

ملعقتا سمنة

ماء ساخن

نصف ملعقة فانيليا

نصف ملعقة بيكنغ بودر

كوب شوكولاتة نوتيلا