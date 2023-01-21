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حضري «مكمورة» أردنية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 12:00 مساء
حضري «مكمورة» أردنية
«المكمورة» من الأكلات الشعبية الشهيرة في الأردن.. تعلميها معنا (الإنترنت)
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تعد «المكمورة» من الأكلات الشعبية الشهيرة في الأردن التي يمكن تحضيرها منزليًا، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام دقيق قمح كامل
300 غرام دقيق لكل الاستعمالات
ملعقة كبيرة حبة بركة
نصف ملعقة كبيرة يانسون
ملعقتان صغيرتان كمون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقتان كبيرتان سمسم
كوبان ونصف ماء

مكونات الحشوة
كيلو غرام وربع دجاج مسلوق منزوع العظام ومقطع إلى قطع كبيرة
بصلتان كبيرتان ومقطعتان إلى شرائح رفيعة
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقتان كبيرتان سماق
نصف ملعقة كبيرة هيل أي حبهان
ملح بحسب الرغبة
فلفل أسود بحسب الرغبة

طريقة التحضير
لتحضير العجينة
- اخلطي المكونات الجافة ثم أضيفي الماء تدريجيًا للحصول على عجينة طرية، ضعي العجينة جانبًا لمدة ساعة حتى ترتاح.

لتحضير الحشوة
- حمّي زيت الزيتون في مقلاة كبيرة الحجم واقلي البصل حتى يذبل.
- أضيفي قطع الدجاج مع السماق، الهيل، الملح والفلفل أسود ثم قلّبي لبضع دقائق، ارفعي المقلاة عن النار واتركي الدجاج حتى يبرد.
- قسمي العجينة إلى كرات واتركيها ترتاح لـ10 دقائق إضافية، مدي الكرات بواسطة النشابة على سطح مرشوش بالدقيق لتحصلي على شكل أرغفة بنفس حجم الصينية.
-غلفي قعر الصينية بورق قصدير وادهنيه بالقليل من زيت الزيتون، ضعي رغيفين من العجين في قعر الصينية وادهنيهما بالزيت، أضيفي فوقهما كمية كافية من الحشوة لتغطي سطح العجين.
-غطي الحشوة برغيف من العجين ثم ادهنيه بالزيت وضعي فوقه كمية كافية من الحشوة، اضغطي على جوانب أرغفة العجين حتى تغلقيها.
- أعيدي الكرة حتى الانتهاء من كمية العجين، غطي قالب العجين بورق القصدير وأدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
- أخرجي «المكمورة» من الفرن وأزيلي ورق القصدير عن وجهها ثم أعيدها إلى الفرن لبضع دقائق حتى يتحمر وجهها، اتركي المكمورة ترتاح لـ5 دقائق ثم قطعيها إلى مثلثات وتصبح جاهزة للتقديم.

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