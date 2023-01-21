حضري «مكمورة» أردنية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد «المكمورة» من الأكلات الشعبية الشهيرة في الأردن التي يمكن تحضيرها منزليًا، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام دقيق قمح كامل

300 غرام دقيق لكل الاستعمالات

ملعقة كبيرة حبة بركة

نصف ملعقة كبيرة يانسون

ملعقتان صغيرتان كمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان كبيرتان سمسم

كوبان ونصف ماء

مكونات الحشوة

كيلو غرام وربع دجاج مسلوق منزوع العظام ومقطع إلى قطع كبيرة

بصلتان كبيرتان ومقطعتان إلى شرائح رفيعة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقتان كبيرتان سماق

نصف ملعقة كبيرة هيل أي حبهان

ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود بحسب الرغبة

طريقة التحضير

لتحضير العجينة

- اخلطي المكونات الجافة ثم أضيفي الماء تدريجيًا للحصول على عجينة طرية، ضعي العجينة جانبًا لمدة ساعة حتى ترتاح.