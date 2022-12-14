سمك قاروص حار...

تعلمي معنا طريقة تحضير سمك القاروص الحار من المطبخ اللبناني، وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
سمكة قاروص وزن متوسط
½ حزمة بقدونس
½ حزمة كزبرة
2 عود روزماري
½ حزمة شبت
2 عدد طماطم
2 عدد فلفل حلو أحمر
حبة بصل
10 فص ثوم
½ كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة هريسة حارة
¼ كوب دبس رمان
¼ كوب عصير ليمون
كوب طحينة
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
رشة فلفل أسود
ليمون شرائح للتزيين
طريقة التحضير
- فى صينية الفرن نقطع البصل مع الفلفل الألوان والثوم والطماطم لمكعبات كبيرة ونضع على الخضار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ورشة من الملح.
- وندخلهم الفرن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة وفى صينية أخرى نتبل السمك برشة من الملح والكمون والكزبرة الجافة.
- وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة بعد شوي الخضار نضعه في الكبة مع الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء ونضيف لهم الملح والكمون والفلفل والهريسة ونخلط للحصول على معجون ناعم.
- نخرج السمك من الفرن ونضع على الوجه كمية من التتبيلة ونضعها تحت الشواية لمدة 5 دقائق.
- وفي صينية التقديم نضع الخس وعليه كمية من التتبيلة ونضع السمك ويزين بشرائح من الليمون والفلفل الحار ويصبح جاهزًا للتقديم.
تعليقات