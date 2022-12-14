سمك قاروص حار

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير سمك القاروص الحار من المطبخ اللبناني، وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

سمكة قاروص وزن متوسط

½ حزمة بقدونس

½ حزمة كزبرة

2 عود روزماري

½ حزمة شبت

2 عدد طماطم

2 عدد فلفل حلو أحمر

حبة بصل

10 فص ثوم

½ كوب زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة هريسة حارة

¼ كوب دبس رمان

¼ كوب عصير ليمون

كوب طحينة

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

رشة فلفل أسود

ليمون شرائح للتزيين