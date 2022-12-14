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سمك قاروص حار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 03:55 مساء
سمك قاروص حار
طريقة تحضير سمك القاروص الحار من المطبخ اللبناني (الإنترنت)
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تعلمي معنا طريقة تحضير سمك القاروص الحار من المطبخ اللبناني، وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
سمكة قاروص وزن متوسط
½ حزمة بقدونس
½ حزمة كزبرة
2 عود روزماري
½ حزمة شبت
2 عدد طماطم
2 عدد فلفل حلو أحمر
حبة بصل
10 فص ثوم
½ كوب زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة هريسة حارة
¼ كوب دبس رمان
¼ كوب عصير ليمون
كوب طحينة
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
رشة فلفل أسود
ليمون شرائح للتزيين

طريقة التحضير
- فى صينية الفرن نقطع البصل مع الفلفل الألوان والثوم والطماطم لمكعبات كبيرة ونضع على الخضار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ورشة من الملح.
- وندخلهم الفرن على حرارة 180 لمدة 20 دقيقة وفى صينية أخرى نتبل السمك برشة من الملح والكمون والكزبرة الجافة.
- وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة بعد شوي الخضار نضعه في الكبة مع الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء ونضيف لهم الملح والكمون والفلفل والهريسة ونخلط للحصول على معجون ناعم.
- نخرج السمك من الفرن ونضع على الوجه كمية من التتبيلة ونضعها تحت الشواية لمدة 5 دقائق.
- وفي صينية التقديم نضع الخس وعليه كمية من التتبيلة ونضع السمك ويزين بشرائح من الليمون والفلفل الحار ويصبح جاهزًا للتقديم.

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