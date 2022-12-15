فتة جمبري

القاهرة - بوابة الوسط

فتة الجمبري وصفة لذيذة وشهية تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوفرة مفيدة وصحية فهي عبارة عن جمبري مقلي، يضاف له الحليب والخبز المحمص تعلميه معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام جمبري منظف ومقشر

½ كوب حمص مسلوق

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - برش ليمون

2 رغيف خبز مقطع ومحمص

لتحضير صلصة الحليب:

4 أكواب حليب رايب

¼ كوب طحينة

4 ملعقة كبيرة عصير الليمون

2 فص ثوم مهروس

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة للتزيين: بقدونس مفروم - مكسرات - زبدة