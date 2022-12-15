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فتة جمبري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 11:30 صباحا
فتة جمبري
فتة الجمبري وصفة لذيذة وشهية تحضر بطريقة سهلة وسريعة (الإنترنت)
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فتة الجمبري وصفة لذيذة وشهية تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوفرة مفيدة وصحية فهي عبارة عن جمبري مقلي، يضاف له الحليب والخبز المحمص تعلميه معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام جمبري منظف ومقشر
½ كوب حمص مسلوق
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود - بابريكا - برش ليمون
2 رغيف خبز مقطع ومحمص
لتحضير صلصة الحليب:
4 أكواب حليب رايب
¼ كوب طحينة
4 ملعقة كبيرة عصير الليمون
2 فص ثوم مهروس
¼ ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة للتزيين: بقدونس مفروم - مكسرات - زبدة

طريقة التحضير
نضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة ونضيف الروبيان والملح والفلفل الأسود والبابريكا وبرش الليمون نقلب لمدة 5 دقائق حتى يأخذ اللون الذهبي وينضج تمامًا، ثم نضع الحليب في وعاء كبير ونضيف الطحينة والثوم المهروس وعصير الليمون والملح ونخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات معًا.
- نضع الخبز المحمص في طبق التقديم ونضيف فوقه الحمص المسلوق ثم نضيف صلصة الحليب المحضرة ونصف الروبيان المقلي على الوجه ونزين بالبقدونس.
- في مقلاة صغيرة نضع الزبدة وننتظر حتى تسخن ثم نضيف المكسرات ونقلب قليلًا حتى تأخذ اللون الذهبي ومن ثم نسكب الزبدة والمكسرات على الوجه وبذلك تكون فتة الجمبري جاهزة للتقديم.

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