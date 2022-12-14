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بسكويت القرفة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 12:35 مساء
بسكويت القرفة
بسكويت شهي من القرفة في خطوات سهلة وبسيطة (الإنترنت)
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حضري معانا بسكويت القرفة الشهي كالمحترفات بدلًا من شرائه من المتاجر في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 حبات بيض
2/3 كوب زيت
2/3 كوب سكر
3 معلقة كبيرة عسل
3 معلقة صغيرة قرفة
3 معلقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
1/2 كيلو 2 كوب دقيق
كيس فانيليا

طريقة التحضير
- في بولة نضع البيض ثم نضيف السكر ونخلط جيدًا ونضيف الزيت والعسل ثم نضيف الدقيق المنخول والفانيليا والقرفة والبيكنج بورد ورشة الملح ونخلط جميع المكونات.
- نحضر صينية الفرن مفروشة بورق زبدة ونكور البسكويت بشكل بيضاوي ونرصه في الصينية وندهنه بصفار البيض.
- يدخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.

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