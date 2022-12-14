بسكويت القرفة

القاهرة - بوابة الوسط

حضري معانا بسكويت القرفة الشهي كالمحترفات بدلًا من شرائه من المتاجر في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات بيض

2/3 كوب زيت

2/3 كوب سكر

3 معلقة كبيرة عسل

3 معلقة صغيرة قرفة

3 معلقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

1/2 كيلو 2 كوب دقيق

كيس فانيليا