حضري معانا بسكويت القرفة الشهي كالمحترفات بدلًا من شرائه من المتاجر في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
3 حبات بيض
2/3 كوب زيت
2/3 كوب سكر
3 معلقة كبيرة عسل
3 معلقة صغيرة قرفة
3 معلقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح
1/2 كيلو 2 كوب دقيق
كيس فانيليا
طريقة التحضير
- في بولة نضع البيض ثم نضيف السكر ونخلط جيدًا ونضيف الزيت والعسل ثم نضيف الدقيق المنخول والفانيليا والقرفة والبيكنج بورد ورشة الملح ونخلط جميع المكونات.
- نحضر صينية الفرن مفروشة بورق زبدة ونكور البسكويت بشكل بيضاوي ونرصه في الصينية وندهنه بصفار البيض.
- يدخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.
تعليقات