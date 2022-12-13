سويسرول ملون للأعياد ورأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير حلوى السويسرول الشهية المزينة بالالوان لتقدميها لأطفالك، في احتفالالت رأس السنة تعلمي طريقتها معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

للعجينة الملونة

50 غرام سكر بودرة منخول

2 عدد أبيض بيض

50 غرام زبدة

50 غرام دقيق منخول

ألوان طعام أخضر وأحمر

للعجينة البيضاء

3 عدد بياض بيض

3 عدد صفار بيض

100غرام سكر

50 غرام زبدة

50 غرام دقيق منخول

كيس فانيليا

للحشو

500 ملي كريمة خفق

2-3 معلقة كبيرة سبرنكلز ملون أخضر وأحمر

طريقة التحضير

- لتحضير العجين الملون في بولة نضع الزبدة والسكر البودرة ونضرب المكونات حتى يصبح القوام كريمي، ثم نضيف بياض البيض ونضرب وننخل الدقيق ونضيفه ونأخذ مقدار من الخليط والمقدار الآخر نتركه

- نلون أول مقدار باللون الأخضر والمقدار الثاني باللون الأحمر

- نحضر صينية فرن مفروشة بورق زبدة ونشكل السويسرول مثل الفيديو خطوط رفيعة متوازية على الصينية وتدخل الفريزر

لتحضير العجينة البيضاء:

- في بولة العجان نضع بياض البيض ونترك الصفار في بولة أخرى ونضع على الصفار نصف كمية السكر ونضرب الصفار ونضيف عليه الفانيليا ويخفق بياض البيض حتى يصبح القوام كريمي ونضيف خليط البياض على الصفار وننخل الدقيق ونضيفه وفي النهاية نضيف الزبدة

- نفرد العجينة البيضاء على العجينة الملونة وتدخل الفرن على درجة حرارة 220 لمدة تتراوح بين 7 لـ 12 دقيقة

- نزيل السويسرول من الفورمة ونضيف عليه ورق الزبدة ونزيل طبقة ورقة الزبدة من الظهر ونلف السويسرول بالنشابة ونتركها لترتاح.