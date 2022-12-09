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قرص مفروك للفطور

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 12:03 مساء
قرص مفروك للفطور
قرص مفروك (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة عمل قرص مفروك من أجل فطور شهي لكل أفراد عائلتك، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات:
كوب ماء دافئ
كوب ونصف بر دقيق
ملعقة صغيرة خميرة
ملعقة صغيرة بايكنغ باودر
سكر (حسب الرغبة)
ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

طريقة التحضير
في وعاء، نضع الماء، الخميرة وننخل الدقيق والبايكنغ باودر.
نحرّك المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة ولاصقة.
نفرد العجينة في صينية فرن مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.
ندخل الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية من حتى تنضج وتتحمر.
نرفع الصينية من الفرن ونفتت القرص ثم نضيف السكر والزبدة المذوبة.

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