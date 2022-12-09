قرص مفروك للفطور

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل قرص مفروك من أجل فطور شهي لكل أفراد عائلتك، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات:

كوب ماء دافئ

كوب ونصف بر دقيق

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

سكر (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة زبدة مذوبة