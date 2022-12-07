كعكة البرتقال

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير كعكة الذرة بالبرتقال الشهية لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها وفقًا لموقع «إنتي وبس».

المكونات

½ كوب زيت

2 بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب سكر

½ كوب عصير برتقال

¼ 1 كوب دقيق

½ كوب دقيق ذرة

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بشر برتقال 1/3

كوب سكر للوجه.