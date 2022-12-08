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بيتزا الدجاج بسعرات حرارية قليلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 01:25 مساء
بيتزا الدجاج بسعرات حرارية قليلة
طريقة صحية لتحضير بيتزا الدجاج المشوي تعلميها معنا (الإنترنت)
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إذا كنتِ من محبي البيتزا فلن تتبعين حمية غذائية لإنقاص الوزن، نقدم إليكِ اليوم طريقة صحية لتحضير بيتزا الدجاج المشوي بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على نظامك الغذائي، والاستمتاع بوجبتك المفضلة، تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «هي».

المكونات
½ كيلوغرام دقيق أسمر
كوب شوفان ناعم
½ كوب بذور الكتان
¼ كوب جنين القمح
¼ كوب زيت الزيتون
1 و ½ كوب ماء دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
ملعقة صغيرة عسل أبيض

لتغطية البيتزا:
صلصة بيتزا معدة منزليًا
مكعبات دجاج مشوي
جبنة حلوم مقطعة شرائح ومشوية
جبنة غودا
فطر مقطع شرائح مشوي
خضار مشكل مشوي
طماطم مقطعة شرائح
زيتون أسود دون زيت مقطع شرائح
جبنة موزاريلا
ريحان طازج مفروم
زعتر طازج أو مجفف (أوريغانو)

طريقة التحضير
- في طبق عميق، ضعي الخميرة والماء والعسل وقلبي المكونات، ثم أضيفي القليل من الدقيق واتركي المزيج قليلًا حتى تتفاعل الخميرة.
- أضيفي زيت الزيتون وجنين القمح وبذور الكتان ودقيق الشوفان، وقلبي المكونات من جديد.
- أضيفي باقي كمية الدقيق والملح واعجني المكونات لحين الحصول على عجينة متماسكة، ثم اتركيها لمدة ساعة تقريبًا حتى تختمر.
- قسَمي عجينة البيتزا إلى قسمين أو أكثر، وافردي قسمًا من العجينة ثم ضعيها في صينية مرشوشة بالطحين.
- ضعي صلصة البيتزا على العجينة، ثم أضيفي الزيتون وجبن الموزاريلا والزعتر وأدخليها الفرن حتى تنضج.
- أخرجي البيتزا من الفرن وضعي عليها جبن الحلوم والدجاج المشوي والخضروات وباقي المكونات وتصبح جاهزة للتقديم.

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