بيتزا الدجاج بسعرات حرارية قليلة

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ من محبي البيتزا فلن تتبعين حمية غذائية لإنقاص الوزن، نقدم إليكِ اليوم طريقة صحية لتحضير بيتزا الدجاج المشوي بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على نظامك الغذائي، والاستمتاع بوجبتك المفضلة، تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «هي».

المكونات

½ كيلوغرام دقيق أسمر

كوب شوفان ناعم

½ كوب بذور الكتان

¼ كوب جنين القمح

¼ كوب زيت الزيتون

1 و ½ كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

ملعقة صغيرة عسل أبيض

لتغطية البيتزا:

صلصة بيتزا معدة منزليًا

مكعبات دجاج مشوي

جبنة حلوم مقطعة شرائح ومشوية

جبنة غودا

فطر مقطع شرائح مشوي

خضار مشكل مشوي

طماطم مقطعة شرائح

زيتون أسود دون زيت مقطع شرائح

جبنة موزاريلا

ريحان طازج مفروم

زعتر طازج أو مجفف (أوريغانو)