سلطة شاورما دجاج بالزبادي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ اليوم طريقة مبتكرة لتحضير سلطة الشاورما بالزبادي والزيتون الشهية، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، فتعرفي معنا إلى المكونات والمقادير والوصفة، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام صدر دجاج خالٍ من الجلد والعظام

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عبوة خلطة الشاورما الجاهزة

½ كوب طحينة

¼ ملعقة صغيرة ثوم مفري ناعمًا

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ

ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة ملح

بصلة صغيرة

طماطم صغيرة

2 خيار مخلل صغير

¼ كوب زبادى

ملعقة كبيرة بقدونس مفري

½ ملعقة صغيرة سماق