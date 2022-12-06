Atwasat

لحم بالجوز هند

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 02:49 مساء
لحم بالجوز هند
خطوات بسيطة لتحضير طبق مغذي وشهي من اللحم والحليب (الإنترنت)
alwasat radio

إليكِ طريقة عمل مكعبات اللحم بحليب جوز الهند، وهي وصفة سهلة ولذيذة وستلقى قبول أفراد أسرتك، فضلًا عن أنها غنية بالكثير من الفوائد، خاصة لاحتوائها على حليب جوز الهند.
تعرفي معنا إلى الطريقة وطبقيها بنفسك في خطوات بسيطة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
نصف كيلو لحم مكعبات
2 حبة بصل شرائح
نصف كوب مشروم شرائح
نصف كوب حليب جوز هند
نصف كوب كريمة طبخ
كوب مرق لحم
4 ملاعق كبيرة زيت جوز هند
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير
- توضع قطع اللحمة في وعاء، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا وعصير الليمون، وتخلط جيدًا.
- يوضع زيت جوز الهند في مقلاة على نار متوسطة، ويوضع فيها البصل، ويقلب حتى يذبل.
- يضاف المشروم، ويقلب جيدًا حتى يتشوح.
- تضاف قطع اللحمة، وتقلب جيدًا حتى يتغير لونها.
- تضاف الكريمة وحليب جوز الهند، وتقلب مرة أخرى.
- تضاف الشوربة، وتترك على نار هادئة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب الأوكرانية

بعد العثور على تكنولوجيا كندية بمسيرات إيرانية.. أوتاوا تدخل على خط الحرب ...
تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»

تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)

الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)
«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس

«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس
زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية

زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا

مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب

مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي

عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم

أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم
هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟

هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
فتة الخضروات بالطحينة
فتة الخضروات بالطحينة
أومليت مغذي مع الخضروات
أومليت مغذي مع الخضروات
كيك الرمان بالجيلي
كيك الرمان بالجيلي
كيوي «تشيز كيك» بالكاسترد
كيوي «تشيز كيك» بالكاسترد
سلطة برغل بالمعدنوس
سلطة برغل بالمعدنوس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية
حساء الشوفان للحفاظ على الحمية الغذائية...
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية
منقوشة زعتر وجبن على الطريقة السورية...
كرات جوز الهند بالفانيليا
كرات جوز الهند بالفانيليا...
عجة باذنجان بالجبن والخضروات
عجة باذنجان بالجبن والخضروات...
سبانخ باللحم في خطوات بسيطة
سبانخ باللحم في خطوات بسيطة...
المزيد
لحم بالجوز هند
لحم بالجوز هند...
فرنش توست بالكراميل
فرنش توست بالكراميل...
لازانيا بالسلمون
لازانيا بالسلمون...
سلطة برغل بالمعدنوس
سلطة برغل بالمعدنوس...
كيوي «تشيز كيك» بالكاسترد
كيوي «تشيز كيك» بالكاسترد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط