لحم بالجوز هند

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ طريقة عمل مكعبات اللحم بحليب جوز الهند، وهي وصفة سهلة ولذيذة وستلقى قبول أفراد أسرتك، فضلًا عن أنها غنية بالكثير من الفوائد، خاصة لاحتوائها على حليب جوز الهند.

تعرفي معنا إلى الطريقة وطبقيها بنفسك في خطوات بسيطة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

نصف كيلو لحم مكعبات

2 حبة بصل شرائح

نصف كوب مشروم شرائح

نصف كوب حليب جوز هند

نصف كوب كريمة طبخ

كوب مرق لحم

4 ملاعق كبيرة زيت جوز هند

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود