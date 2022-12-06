فرنش توست بالكراميل

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدم إليكِ طريقة تحضير وجبة خفيفة ومغذية وسهلة التحضير من التوست والمكسرات وصوص الكراميل يمكنكِ تقديمها على الفطار.

تعرفي معنا إلى الفرنش توست بالكراميل وإلى طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

توست

صوص كراميل

مكعبات توفي

كريمة مخفوقة

زبدة لينة

مكسرات مجروشة للتزيين