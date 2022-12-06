لازانيا بالسلمون

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة جديدة لتحضير اللازانيا مع السلمون لإعدادها في مطبخك بسهولة والاستمتاع بمذاقها الشهي المميز وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

شرائح عجينة لازانيا

حبة ليمون شرائح

كوب كريمة طبخ

4 قطع سلمون شرائح

2 كوب جبن موتزاريلا مبشور

2 كوب جبن بارميزان مبشور

1/4 كوب خل أحمر

4 ملاعق شبت كبيرة طازجة ومفرومة

2 فص ثوم

جوزة الطيب

بصل أخضر مفروم