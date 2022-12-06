لازانيا بالسلمون...

نقدم إليكِ طريقة جديدة لتحضير اللازانيا مع السلمون لإعدادها في مطبخك بسهولة والاستمتاع بمذاقها الشهي المميز وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
شرائح عجينة لازانيا
حبة ليمون شرائح
كوب كريمة طبخ
4 قطع سلمون شرائح
2 كوب جبن موتزاريلا مبشور
2 كوب جبن بارميزان مبشور
1/4 كوب خل أحمر
4 ملاعق شبت كبيرة طازجة ومفرومة
2 فص ثوم
جوزة الطيب
بصل أخضر مفروم
طريقة التحضير
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.
ثم قومي بخلط الخل الأحمر والليمون الشرائح والثوم ونصف كمية الشبت المفروم في مقلاة واسعة.
ثم قومي بإضافة الملح والفلفل وسخني الغاز واُتركي المزيج حتى يبدأ بالغليان.
- قومي بإضافة السلمون واتركيه يطهو لمدة 10 دقائق حتى يطرى وينضج ثم أزيليه عن النار واتركيه ليبرد جانباً.
- أزيلي الليمون الشرائح وأعيدي المقلاة للنار واتركي السلمون يطهو حتى يصبح الصوص للنصف.
- ضعي الكريمة في طبق عميق وأضيفي البصل الأخضر وجوزة الطيب وباقي كمية الشبت المفروم والملح والفلفل ثم اسلقي اللازانيا.
- ثم قومي بدهن طبق فرن بالقليل من الزبدة وضعي طبقة من اللازانيا وضعي السلمون ونصف كمية الكريمة ورشة جبن موتزاريلا، ثم طبقة لازانيا أخرى.
- وزعي باقي كمية الكريمة على الوجه ووزعي جبن البارميزان المبشور وجبن الموتزاريلا.
- ثم قومي بإدخال الطبق الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يذوب الجبن ويتحمر وجهها وتنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
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