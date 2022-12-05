سلطة برغل بالمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير طبق سلطة شهي و يحتوي على عديد العناصر المغذية للجسم من البرغل والمعدنوس، حضريه في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي وفق موقع «شهية».

المكونات

حبة بصل مفرومة

2 كوب معدنوس مفروم

حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة دبس الرمان

3 ملاعق زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

حبة عصير ليمون

1/2 كوب نعناع مفروم

كوب برغل خشن منقوع