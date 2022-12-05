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سلطة برغل بالمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 02:38 مساء
سلطة برغل بالمعدنوس
طبق سلطة شهي من البرغل والمعدنوس يحتوي على عديد العناصر المغذية للجسم (الإنترنت)
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طريقة تحضير طبق سلطة شهي و يحتوي على عديد العناصر المغذية للجسم من البرغل والمعدنوس، حضريه في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي وفق موقع «شهية».

المكونات
حبة بصل مفرومة
2 كوب معدنوس مفروم
حبة طماطم مفرومة
2 ملعقة دبس الرمان
3 ملاعق زيت زيتون
ملعقة صغيرة ملح
حبة عصير ليمون
1/2 كوب نعناع مفروم
كوب برغل خشن منقوع

طريقة التحضير
- قومي بوضع البرغل المنقوع في وعاء الخلط وأضيفي البقدونس المفروم والطماطم والنعناع والبصل وضعي المكونات جانباً.
لتحضير الصوص:
- صبي زيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء آخر، ثم أضيفي الملح ودبس الرمان، واخلطي المكونات جيداً.
- ثم قومي بصب مزيج الصوص فوق مكونات السلطة وحركي حتى تتجانس مع بعضها البعض ويصبح جاهزا للتقديم.

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