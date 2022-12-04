كيك الرمان بالجيلي وصفة جديدة ومميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة، بإضافة الرمان إلى الكيك وإلى الجيلي ونزينه بحبات الرمان لذيذ جدًا يقدم إلى جانب عصير الرمان.
المكونات
2 كوب دقيق
½ كوب: زبدة طرية - سكر - حليب - عصير رمان
ملعقة صغيرة: بيكينغ باودر - بيكينغ صودا
¼ ملعقة صغيرة ملح
لتحضير جيلي الرمان: 225 غرام سكر
125 مل عصير الرمان
¼ كوب كريمة الشانتيه
ملعقة كبيرة: غلوكوز - جيلاتين بودرة
1.25 كوب شوكولا بيضاء
ملعقة صغيرة: من مركز طعم الرمان - ملون غذائي أحمر
طريقة التحضير
- نضع الزبدة والسكر في الخفاقة الكهربائية حتى تمام ذوبان السكر وتداخل المكونين معًا ثم نضيف الحليب وعصير الرمان ونحرك.
- نضيف البيكينغ باودر والبيكينغ صودا والدقيق والملح بالتدريج مع التحريك ثم ندهن قالب الكيك بالزبدة ونرش القليل من الدقيق ونصب الخليط فيه وندخله إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة حتى ينضج تمامًا ثم نتركه جانبًا حتى يبرد.
- نقوم بتحضير جيلي الرمان حيث نضيف عصير الرمان على السكر والغلوكوز ونحرك ونترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق ثم نضيف فوقه الشوكولاتة البيضاء نحركها حتى تذوب ثم نضيف الكريمة ومن ثم الجيلاتين ومركز الرمان والملون ونخلط جيدًا ثم ننتظر حتى يبرد قليلاً ويثقل القوام ثم نزين الكيك به وبحبات الرمان نسكب في طبق التقديم.
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