كيك الرمان بالجيلي

القاهرة - بوابة الوسط

كيك الرمان بالجيلي وصفة جديدة ومميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة، بإضافة الرمان إلى الكيك وإلى الجيلي ونزينه بحبات الرمان لذيذ جدًا يقدم إلى جانب عصير الرمان.

المكونات

2 كوب دقيق

½ كوب: زبدة طرية - سكر - حليب - عصير رمان

ملعقة صغيرة: بيكينغ باودر - بيكينغ صودا

¼ ملعقة صغيرة ملح

لتحضير جيلي الرمان: 225 غرام سكر

125 مل عصير الرمان

¼ كوب كريمة الشانتيه

ملعقة كبيرة: غلوكوز - جيلاتين بودرة

1.25 كوب شوكولا بيضاء

ملعقة صغيرة: من مركز طعم الرمان - ملون غذائي أحمر