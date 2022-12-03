فتة الخضروات بالطحينة

القاهرة - بوابة الوسط

فتة الخضروات وصفة خفيفة ولذيذة جدًا تحضر من الباذنجان والكوسا والجزر مع صلصة الحليب بالطحينة، حيث تقدم كنوع من المقبلات إلى جانب الأطباق الرئيسية.

تعرفي إلى طريقة تحضير فتة الخضروات معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».

المكونات

2 رغيف خبز صغير مقطع مربعات ومحمص بالفرن

½ كيلو باذنجان مقطع مكعبات

2 حبة كوسا وسط مقطعة مكعبات

جزر وسط مقطعة مكعبات

2 كوب زيت نباتي للقلي

لتحضير التتبيلة

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان

عصير ليمون

بقدونس مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

نعناع مجفف

لتحضير صلصة الحليب:

2 كوب حليب

¾ كوب طحينة

2 فص ثوم مهروس

عصير ليمونة

¼ ملعقة صغيرة ملح