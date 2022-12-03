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فتة الخضروات بالطحينة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 03:07 مساء
فتة الخضروات بالطحينة
طريقة فتة الخضروات الشهية مع الطحينة الحليب (الإنترنت)
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فتة الخضروات وصفة خفيفة ولذيذة جدًا تحضر من الباذنجان والكوسا والجزر مع صلصة الحليب بالطحينة، حيث تقدم كنوع من المقبلات إلى جانب الأطباق الرئيسية.

تعرفي إلى طريقة تحضير فتة الخضروات معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «الجميلة».

المكونات
2 رغيف خبز صغير مقطع مربعات ومحمص بالفرن
½ كيلو باذنجان مقطع مكعبات
2 حبة كوسا وسط مقطعة مكعبات
جزر وسط مقطعة مكعبات
2 كوب زيت نباتي للقلي

لتحضير التتبيلة
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
عصير ليمون
بقدونس مفروم
½ ملعقة صغيرة ملح
نعناع مجفف

لتحضير صلصة الحليب:
2 كوب حليب
¾ كوب طحينة
2 فص ثوم مهروس
عصير ليمونة
¼ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- نضع الزيت في المقلاة على نار متوسطة ثم نقوم بتحمير وقلي الباذنجان والكوسا والجزر، ثم نضعهم على مناديل المطبخ الورقية للتخلص من الزيت الزائد، وفي وعاء آخر نحضر التتبيلة حيث نخلط دبس الرمان وعصير الليمون والبقدونس والملح والنعنع المجفف معًا، ثم نضيف فوقهم الخضار المحمر ونقلب جيدًا حتى تتشرب التتبيلة.
- نقوم بتحضير صلصة الحليب حيث نضع الطحينة في وعاء ونضيف فوقها الثوم وعصير الليمون والملح نخلط جيداً ثم نضيف اللبن ونحرك حتى تتجانس المكونات معا.

- في طبق التقديم نضع طبقة من الخبز المحمص وفوقه الخضار المقلية والمتبلة ومن ثم نغطيها بصلصة الحليب ونزين بحبات الرمان والبقدونس والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.

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