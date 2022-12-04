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كوكيز النعناع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 02:25 مساء
كوكيز النعناع
حضري كوكيز شهي ومنعش من النعناع (الإنترنت)
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كوكيز النعناع نوع من الحلويات المنعشة، يتميز بطعم رائع وشهي جدًا، يحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة بنفس طريقة تحضير الكوكيز مع إضافة أوراق النعناع.

تعلمي طريقة تحضير كوكيز النعناع معنا، وأعديها في مطبخك، وفق «شهية».

المكونات
1.5 كوب دقيق
½ كوب سكر - زبدة طرية
بيضة
10 غرام فانيليا
10 غرام بيكينغ باودر
¼ ملعقة صغيرة ملح
باقة نعناع الأوراق فقط مغسولة ومصفاة
4 ملعقة كبيرة من حبيبات الشوكولا

طريقة التحضير
- نضع الزبدة والسكر والفانيليا في الخفاقة الكهربائية ونخفق جيدًا حتى تتداخل المكونات ويذوب السكر، ثم نضيف البيضة ونستمر في الخفق وبعدها النعناع، نخلط قليلاً ثم نضيف البيكينغ باودر والملح والدقيق بالتدريج مع استمرار الخفق حتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة ومن ثم نضيف حبيبات الشوكولا ونخلط جيدًا.

- نشكل منها كرات متماثلة في الشكل والحجم ثم نصفها في صينية مغلفة بورق الزبدة مع ترك مسافات مناسبة فيما بينها ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتنضج وتأخذ اللون الذهبي نحرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نسكبها في طبق التقديم.

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